Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса

Джей-лига раскручивается потихоньку. Пусть из них и песок сыплется, но мена громкие.
Матч 2 тура чемпионата Японии «Виссел Кобэ» – «Саган Тосу» закончился со счетом 1:0.
Гол на счету нападающего Давида Вильи. Для 37-летнего испанца гол стал дебютным в первом матче за команду, в которую он перешел в январе из «Нью-Йорк Сити».
За хозяев полный матч провели полузащитники Андрес Иньеста и Лукас Подольски. За гостей сыграл форвард Фернандо Торрес.
- Вилья – победитель Евро-2008 и ЧМ-2010 в составе сборной Испании.
- 59 голов Вильи за национальную команду – лучшей показатель в ее истории.