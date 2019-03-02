Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса

Матч 2 тура чемпионата Японии «Виссел Кобэ» – «Саган Тосу» закончился со счетом 1:0.

Гол на счету нападающего Давида Вильи. Для 37-летнего испанца гол стал дебютным в первом матче за команду, в которую он перешел в январе из «Нью-Йорк Сити».

За хозяев полный матч провели полузащитники Андрес Иньеста и Лукас Подольски. За гостей сыграл форвард Фернандо Торрес.