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    Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса

    Матч 2 тура чемпионата Японии «Виссел Кобэ»«Саган Тосу» закончился со счетом 1:0.

    Гол на счету нападающего Давида Вильи. Для 37-летнего испанца гол стал дебютным в первом матче за команду, в которую он перешел в январе из «Нью-Йорк Сити».

    За хозяев полный матч провели полузащитники Андрес Иньеста и Лукас Подольски. За гостей сыграл форвард Фернандо Торрес.

    • Вилья – победитель Евро-2008 и ЧМ-2010 в составе сборной Испании.
    • 59 голов Вильи за национальную команду – лучшей показатель в ее истории.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 марта 2019, 17:27

      Джей-лига раскручивается потихоньку. Пусть из них и песок сыплется, но мена громкие.

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