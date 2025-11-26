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Япония. Джей-лига
Команды
Виссел Кобе
€ 6 млн
Виссел Кобе
Кобе
Япония. Джей-лига
Стадион:
Ноэвир
Сайт:
http://www.vissel-kobe.co.jp
Тренер:
Такаюки Йосида
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.26 17:30
«Барселона» начала азиатское турне с победы
2025.07.27 15:41
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
2025.02.18 17:05
1
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Чемпион мира 2014 года провел прощальный матч
2024.10.11 19:28
Иньеста объявил о завершении карьеры
2024.10.07 18:18
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Иньеста объявит о завершении карьеры
2024.10.01 12:18
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Реакция Иньесты на налоговое преследование в Японии
2024.03.23 17:15
Иньеста провел 1000-й матч в карьере: подробная статистика
2024.03.01 22:22
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
2024.02.07 19:44
Фото
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
2024.02.07 13:36
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
2024.01.06 15:00
Фото
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
2023.09.03 11:35
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
2023.09.02 13:28
Товарищеский матч. «Барселона» победила «Виссел Кобе» Иньесты (2:0)
2023.06.06 16:06
Иньеста в матче «Виссел Кобе» – «Барселона» планирует сыграть за обе команды
2023.05.28 11:14
Фото
«Виссел Кобэ» объявил об уходе Иньесты
2023.05.25 09:18
Иньеста собирается покинуть «Виссел Кобэ» после пяти лет в клубе
2023.05.06 13:40
«Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут
2022.10.24 20:30
9
Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»
2022.10.10 21:21
Иньеста: «Барселона» – мой дом. С удовольствием вернулся бы туда»
2022.02.15 15:40
3
Иньеста: «Не знаю, чем займусь после завершения карьеры. Возможно, стану тренером или спортивным директором»
2022.02.14 23:59
1
Фото
Экс-нападающий «Барселоны» Боян стал игроком «Виссел Кобэ»
2021.08.09 20:27
Иньеста продлил контракт с «Виссел Кобэ» в день своего 37-летия
2021.05.11 12:59
IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий
2021.02.08 18:59
16
«СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку»
2021.01.13 09:00
13
Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону». Это мой дом»
2020.09.24 00:26
4
Бруну Фернандеш: «Трудно понять, почему Иньеста не получил «Золотой мяч»
2020.05.04 19:37
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