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    Виссел Кобэ - Новости

    Город Кобэ
    Дивизион Япония-J. League Дивизион 2
    Сайт www.vissel-kobe.co.jp
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