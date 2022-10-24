- 24 октября 2022
- 20:30 «Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут 11
- 10 октября 2022
- 21:21 Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»
- 15 февраля 2022
- 15:40 Иньеста: «Барселона» – мой дом. С удовольствием вернулся бы туда» 3
- 14 февраля 2022
- 23:59 Иньеста: «Не знаю, чем займусь после завершения карьеры. Возможно, стану тренером или спортивным директором» 1
- 9 августа 2021
- 20:27 Фото Экс-нападающий «Барселоны» Боян стал игроком «Виссел Кобэ»
- 11 мая 2021
- 12:59 Иньеста продлил контракт с «Виссел Кобэ» в день своего 37-летия
- 8 февраля 2021
- 18:59 IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий 16
- 13 января 2021
- 09:00 «СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку» 22
- 24 сентября 2020
- 00:26 Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону». Это мой дом» 4
- 4 мая 2020
- 19:37 Бруну Фернандеш: «Трудно понять, почему Иньеста не получил «Золотой мяч» 1
- 1 апреля 2020
- 01:10 В клубе Иньесты «Виссел Кобэ» диагностировали коронавирус у бывшего игрока «Гамбурга» Сакаи
- 11 февраля 2020
- 01:24 Marca: «Барселона» не пыталась вернуть Иньесту
- 8 февраля 2020
- 16:57 Sport.es: «Барселона» в январе вела переговоры о возвращении Иньесты 1
- 12:17 Фото «Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере 1
- 21 января 2020
- 14:38 Сетьен: «Иньеста еще не завершил карьеру. Может быть, нам удастся вернуть его» 7
- 18 января 2020
- 17:51 Подольски покинул «Виссел Кобэ» по истечении срока контракта
- 2 января 2020
- 16:47 Уткин – о завершившем карьеру Вилье: «Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного играть далеко от голов» 2
- 1 января 2020
- 22:55 Кубок Японии. «Виссел Кобэ» победил в финале; Вилья, Иньеста, Подольски сыграли 4
- 30 декабря 2019
- 08:50 Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС
- 24 декабря 2019
- 00:32 «Эстудиантес» может подписать Иньесту
- 13 ноября 2019
- 17:57 Фото «Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье 5
- 10:29 Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры 4
- 23 августа 2019
- 16:00 Команда Торреса пропустила шесть голов в последнем матче испанца 3
- 07:08 Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо 12
- 28 июля 2019
- 09:37 Иньеста: «Было странно играть против «Барселоны» 3
- 27 июля 2019
- 14:19 Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Виссел Кобэ». Карлес Перес оформил дубль 3
- 10:59 Фото Вермален стал игроком «Виссел Кобэ» 7
- 25 июля 2019
- 07:18 Marca: Вермален близок к переходу в «Виссел Кобэ» 1
- 23 июля 2019
- 13:33 Фото Иньеста стал иконой чемпионата Испании 2