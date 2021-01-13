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  • «СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку»

«СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку»

13 января 2021, 09:00
13

Агенты бывшего главного тренера «Гамбурга» Торстена Финка предложили «Спартаку» услуги своего клиента.

Московский клуб принял этот вариант к сведению и анализирует его.

  • Последнее место работы Финка – «Виссел Кобэ». Он ушел из японского клуба в сентябре 2020 года.
  • После матча с «Зенитом» (1:3) Доменико Тедеско сообщил игрокам, что не будет продлевать контракт с клубом.
  • «Спартак» заверил, что Тедеско доработает контракт до конца – до лета.
  • Москвичи идут в РПЛ на третьем месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Виссел Кобе Финк Торстен Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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Патриотическая свинья
1610491224
Стыдно!!!
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portero
1610512162
Немцы нашли место где можно хорошо заработать деньжат, на поток хотят поставлять тренеров в Спартак...
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derrik2000
1610515879
Его, ведь, только-только в Локомотив сватали на замену Николичу. А раз сватали в Локомотив, то пусть в Локомотив и идёт. А если паровозы откажутся, то пусть просто идёт, и идёт, и идёт...
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vladimir-7
1610520526
Агенты Финка предложили спартаку услуги своего клиента по просьбе Доменико Тедеско. Немцы заботятся друг о друге, один заработал и показывает другому кормушку, где можно хорошо заработать.
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MaxRnD
1610521727
Весь забугорный мусор к нам за шаровыми деньгами прёт
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Mister_Tomsk
1610527566
немцы прочухали, что можно бабло рубить со свеней. и каждый раз после шюрле закидывают свой десант)
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Вальдемар IV
1610528768
типа наберут из германии тренеров и станут цезарем, а не рабом
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ilichkadr
1610529573
После японской йены (0.71р. по курсу ЦБ РФ) пора бы и на деревянный рубль перейти. Глядишь и до евро будет недалеко.
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алдан2014
1610538967
Дебилы питерские уже сдесь,как же без них то,новость про Спартак
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zigbert
1610552000
Таких тренеров и у себя можно найти. Тедеско хоть что то добился в Бундеслиге.
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