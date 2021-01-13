«СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку»

Агенты бывшего главного тренера «Гамбурга» Торстена Финка предложили «Спартаку» услуги своего клиента.
Московский клуб принял этот вариант к сведению и анализирует его.
- Последнее место работы Финка – «Виссел Кобэ». Он ушел из японского клуба в сентябре 2020 года.
- После матча с «Зенитом» (1:3) Доменико Тедеско сообщил игрокам, что не будет продлевать контракт с клубом.
- «Спартак» заверил, что Тедеско доработает контракт до конца – до лета.
- Москвичи идут в РПЛ на третьем месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»