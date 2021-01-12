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    «СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку»

    Агенты бывшего главного тренера «Гамбурга» Торстена Финка предложили «Спартаку» услуги своего клиента.

    Московский клуб принял этот вариант к сведению и анализирует его.

    • Последнее место работы Финка – «Виссел Кобэ». Он ушел из японского клуба в сентябре 2020 года.
    • После матча с «Зенитом» (1:3) Доменико Тедеско сообщил игрокам, что не будет продлевать контракт с клубом.
    • «Спартак» заверил, что Тедеско доработает контракт до конца – до лета.
    • Москвичи идут в РПЛ на третьем месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2021 23:30
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