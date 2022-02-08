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    Торстен Финк

    Тренер
    Имя Торстен
    Фамилия Финк
    Гражданство Германия
    Дата рождения 29 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аустрия 7 2 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2022 Зальцбург 3 : 0 Аустрия
    31.07.2022 Аустрия 1 : 1 ЛАСК
    07.08.2022 Альтах 3 : 2 Аустрия
    13.08.2022 Аустрия 2 : 1 Тироль
    21.08.2022 Вольфсберг 1 : 2 Аустрия
    28.08.2022 Аустрия К 3 : 3 Аустрия
    03.09.2022 Аустрия 2 : 2 Аустрия Л
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