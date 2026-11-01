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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Самсунспор
Торстен Финк
Статистика
Торстен Финк - статистика
Самсунспор
Германия
29 октября 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
0 : 3
10.10.2026
Трабзонспор
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Команда
И
В
П
Н
Самсунспор
5
0
5
0
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
0 : 3
10.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
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