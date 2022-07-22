Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Торстен Финк - статистика

    Тренер
    Имя Торстен
    Фамилия Финк
    Гражданство Германия
    Дата рождения 29 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аустрия 7 2 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2022 Зальцбург 3 : 0 Аустрия
    31.07.2022 Аустрия 1 : 1 ЛАСК
    07.08.2022 Альтах 3 : 2 Аустрия
    13.08.2022 Аустрия 2 : 1 Тироль
    21.08.2022 Вольфсберг 1 : 2 Аустрия
    28.08.2022 Аустрия К 3 : 3 Аустрия
    03.09.2022 Аустрия 2 : 2 Аустрия Л
    • Читайте нас: 