Торстен Финк - статистика
Тренер
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Финк
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|29 октября 1967
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Финк
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|29 октября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аустрия
|7
|2
|2
|3
|Дата
|Матч
|22.07.2022
|Зальцбург
|3 : 0
|Аустрия
|31.07.2022
|Аустрия
|1 : 1
|ЛАСК
|07.08.2022
|Альтах
|3 : 2
|Аустрия
|13.08.2022
|Аустрия
|2 : 1
|Тироль
|21.08.2022
|Вольфсберг
|1 : 2
|Аустрия
|28.08.2022
|Аустрия К
|3 : 3
|Аустрия
|03.09.2022
|Аустрия
|2 : 2
|Аустрия Л