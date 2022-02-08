Тренер «Риги» Финк: «Я увидел, что Ваноли строит в «Спартаке» крепкую систему»

Главный тренер «Риги» Торстен Финк высказался об игре «Спартака» под руководством Паоло Ваноли.

— Понимаю, что пытается построить Паоло Ваноли, в матче против «Спартака» я увидел хорошего соперника. Он предпочитает организованную систему игры по схеме 3-5-2. Мне импонирует эта расстановка, при ней довольно сложно прессинговать.

Мне понравилось, как футболисты «Спартака» действовали с мячом. Я все это осознавал и просил своих игроков как можно больше держать мяч и в итоге по владению мы превзошли соперников.

Не спорю, в двух или трех моментах нам откровенно повезло, но в итоге мы вырвали ничью. В этом и состоял наш план — проверить свои силы на фоне сильных европейских соперников. Для нас это был не самый простой тест.

— В России многие сомневаются в кандидатуре Ваноли из-за отсутствия опыта работы главным тренером. Это большая проблема?

— Мне не хотелось бы обсуждать коллег. Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать. Я увидел, что он строит крепкую систему. Но в футболе на первом месте всегда стоит футбольный менеджмент, а не тактика. И сейчас рано давать оценки.

Иногда кого-то хвалят перед сезоном, но все заканчивается плохо. А бывает, что до старта официальных игр все складывается не совсем так, как хочется, но в итоге ты побеждаешь.