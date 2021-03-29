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Немец Финк может летом возглавить «Спартак»

29 марта 2021, 10:27
16

Следующим главным тренером «Спартака» может стать Торстен Финк, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, кандидатура 53-летнего немца рассматривается в качестве замены для Доменико Тедеско, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона.

  • Последняя команда Финка – «Виссел Кобэ». Оттуда он ушел в 2020 году.
  • За всю тренерскую карьеру в его активе один трофей с японским клубом и три с «Базелем».
  • «Спартак» по итогам 23 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 58,3 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Финк Торстен
Комментарии (16)
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АртурZaСМ
1617003742
Я извиняюсь это тот самый ТОП тренер, которого обещали?
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slavа0508
1617004261
Да тогда уж лучше пусть Хинкель попробует,,
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alp
1617004586
послужной список впечатляет....
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paracetamol
1617008896
«Виссел Кобэ» - отличная команда, да и оттуда выгнали.
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Atom2020
1617012092
Джанлуиджи Лонгари - это Нобель Арустамян по-итальянски? Скандалы, интриги, расследования ... Будем посмотреть, сбудется ли вангование.
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JTherry
1617020107
очередное - гадание на кофейной гуще...)
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oyabun
1617023244
Это называется, когда нет новостей о Спартаке, можно опубликовать и такое..
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9зверь9
1617026475
Может, но не возглавит!
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ySS
1617037176
Интересный персонаж чего-то сообщает. А что говорит по этому поводу червяченко, или тренер молодежки Зенита?)
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vladimir-7
1617083427
Да не будет Финка в спартаке, Тедеско с Федуном пошумят в прессе и закончат подписанием нового контракта или пролонгацией старого. Нужно же показать болельщикам "бурю в стакане" с поиском тренера. С другой стороны Федун любит менять тренера когда команда занимала второе место (с Карпиным) и даже было когда заняла первое с Каррерой и выгнал и того и другого, так что всё возможно, пути Федуна неисповедимы.
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