Немец Финк может летом возглавить «Спартак»

Следующим главным тренером «Спартака» может стать Торстен Финк, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, кандидатура 53-летнего немца рассматривается в качестве замены для Доменико Тедеско, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона.