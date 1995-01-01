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    Немец Финк может летом возглавить «Спартак»

    Следующим главным тренером «Спартака» может стать Торстен Финк, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

    По его информации, кандидатура 53-летнего немца рассматривается в качестве замены для Доменико Тедеско, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона.

    • Последняя команда Финка – «Виссел Кобэ». Оттуда он ушел в 2020 году.
    • За всю тренерскую карьеру в его активе один трофей с японским клубом и три с «Базелем».
    • «Спартак» по итогам 23 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 58,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +997

      Atom2020 16 минут назад

      Джанлуиджи Лонгари - это Нобель Арустамян по-итальянски? Скандалы, интриги, расследования ... Будем посмотреть, сбудется ли вангование.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4660

      Cleaner 40 минут назад

      Что русскому хорошо, то немцу - смерть! Вспомнилось вот почему то...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10196

      paracetamol 1 час назад

      «Виссел Кобэ» - отличная команда, да и оттуда выгнали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11703

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Джанлуиджи Лонгари - ??? Кто это ? Какие основания есть не то что доверять , а даже рассматривать его информацию ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      АКМ-74У 2 часа назад

      Спартак окончательно перешел на немецкие рельсы, пиво, рулька...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7313

      piligrim1986 > АКМ-74У 2 часа назад

      ага, яйки, млеко)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      alp 2 часа назад

      послужной список впечатляет....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2953

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Пищекомбинату потребовалась Толстая Финка... Ну что ж, пора обрабатывать мясо)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10196

      paracetamol > Бомбардиръ 1 час назад

      Финка - это что, свиня такая?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17921

      slavutiq70 2 часа назад

      Да тогда уж лучше пусть Хинкель попробует,,

      0
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      Рейтинг: +3142

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Я извиняюсь это тот самый ТОП тренер, которого обещали?

      3
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      Рейтинг: +6284

      "supermax" > АртурZaСМ 2 часа назад

      ахах..ну а чего...все как всегда))

      0
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      Рейтинг: +14753

      alarm 2 часа назад

      а потом 7 место, чемодан-вокзал-берлин)

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