Немец Финк может летом возглавить «Спартак»

Следующим главным тренером «Спартака» может стать Торстен Финк, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По его информации, кандидатура 53-летнего немца рассматривается в качестве замены для Доменико Тедеско, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона.
- Последняя команда Финка – «Виссел Кобэ». Оттуда он ушел в 2020 году.
- За всю тренерскую карьеру в его активе один трофей с японским клубом и три с «Базелем».
- «Спартак» по итогам 23 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 58,3 тысячи подписчиков.