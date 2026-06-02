Моссаковский объяснил, почему ЦСКА оставил Игдисамова

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост постоянного главного тренера ЦСКА.

Боюсь, что главная причина назначения Дмитрия Игдисамова не в том, что он готов для новой должности, а в том, что не смогли договориться с другими кандидатами. Готов же Игдисамов или нет, покажет только время. Но со стороны это похоже на бросок за борт в открытое море. Повезет – выплывет. Не повезет – будет новый главный.

Опыт Дмитрия Игдисамова во взрослом футболе – меньше трех месяцев. И это не его вина, что из средней школы его перебрасывают сразу на старшие курсы института. Теперь Игдисамову нужно спешно наверстывать. Возможно, поможет с этим штаб. Пока он выглядит предельно разношерстным. Но там есть люди с опытом больших сражений. Точно в плюс появление Виталия Кафанова, который поможет и со стандартами, и с вратарями, и с житейской мудростью.

ЦСКА решился на большой эксперимент. Когда-то похожая история была в Краснодаре. Когда Сергей Галицкий заявил, что не хочет «Тухелей и прочих иностранцев» и утвердил главным Мурада Мусаева, многие крутили пальцем у виска. Но именно Мусаев в итоге привел Краснодар к первому в истории чемпионству. Правда, случилось это только через 7 лет после того назначения, и в команде после этого еще несколько раз менялся тренер. Но главное – в Краснодаре действительно вырос большой специалист. Пример Мусаева – хороший ориентир для Игдисамова.

За месяц с небольшим до своего сорокалетия Дмитрий Игдисамов получает шанс всей своей жизни. После того, как назначение состоялось, уже не так важно, что к нему привело – безмерная вера в своего тренера армейских боссов или системный кризис спортивного блока ЦСКА. Наверное, и то, и другое. Решение, принятое армейцами, очевидным совсем не выглядит. Но раз уж оно принято, то нужно ему следовать. Где-то ждать, где-то терпеть. И точно не шарахаться из стороны в сторону при первых неудачах», – написал Моссаковский.