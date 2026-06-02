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Генич сказал, какой репортаж сделал Черданцева звездой

2 июня, 18:32
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопросы о знаковых футбольных репортажах на российском телевидении.

Среди коллег чью работу на чемпионатах мира считаете эталонной?

– Самый мемный на моей памяти репортаж провeл Василий Уткин с матча ЧМ-2006 между Англией и Тринидадом и Тобаго.

«Расти Крауч! Ты должен быть ещe выше!» Там было много классных фраз. Вася в присущей только ему манере все 90 минут издевался над безобразно игравшими англичанами.

А в 2014 году Рома Трушечкин замечательно отработал матч, в котором Нидерланды разгромили Испанию 5:1 с феноменальным голом Ван Перси. Много хороших репортажей было и в 2018-м на домашнем для нас чемпионате мира.

Ну, и финал ЧМ-2022 в Катаре. Считаю, Трушечкин и Дима Шнякин в полной мере передали атмосферу и нерв сумасшедшей игры Аргентины и Франции.

Сможете назвать абсолютно лучший футбольный репортаж в истории нашего ТВ?

– Нет. Далеко не всегда даже самая удачная работа комментатора врезается в память. Зато люди обязательно запомнят эмоции с матча, который принeс какой-нибудь исторический результат.

Что нужно, когда играют наши с не нашими? Правильно: побольше криков «Вперeд, Россия! Давайте, парни!», чего-то патриотичного, правильного эмоционально и интонационно.

Но при этом я, скажем, не помню, кто комментировал встречу СССР – Венгрия в Мексике-1986, когда наши победили 6:0. Хотя, казалось, вау, как круто…

Бывает, конечно, когда значение игры совпадает с уровнем комментария. Матч Евро-2008 Россия – Нидерланды по праву сделал Георгия Черданцева настоящей звездой.

«Я сейчас закончу вообще всe!», «Колодин, добрый вечер!» Тот репортаж разлетелся на десятки цитат. Помимо эмоций, там было много классной импровизации.

18 лет прошло – а люди помнят. Но всe равно, «самый-самый» репортаж я вам не назову.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (5)
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...уефан
1780416847
...И если Черданцев - комментатор звезда, То прессе футбольной наступила - пи*да!...
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Цугундeр
1780421135
Буфонище!!) И если этот комментатор не звезда, то кто тогда остальные. ? (Кроме Васи) И если равнодушен к розовой команде, то почему так сразу он превращён в изгоя, а?)
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timon2401
1780425392
Из «современных» комментаторов только, наверно, Вася (земля ему пухом) и Стогниенко… Из тех, что сейчас на «Матч ТВ», ни одного мало-мальски заслуживающего внимания… Черданцев и Генич орут как полоумные, что лучше без звука смотреть, чтобы впечатление не портить.
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crf57
1780426907
ГЕНИЧ конченый лизала задов! ЧЕРДАКА слушать невозможно,наверное потому,что он "голубых" кровей недоумок!
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Hector вернулся
1780433356
Лизнул своему корешу. Я считаю наоборот что чердак в той игре с Нидерландами чудил, орал как будто ему яйца тупым ножом отрезают. Или возможно под наркотой шляга подсвистывала.
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