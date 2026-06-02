Подробности переговоров «Спартака» и «Индепендьенте» по аренде Барко

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прокомментировал возможное подписание полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Интерес реальный. Игрок хочет приехать играть в «Индепендьенте». Не забывайте, что это игрок, который вышел из «Индепендьенте», у него особенная привязанность к этому клубу, и у него есть желание приехать как минимум на один год в Аргентину, одна из причин – некоторые семейные вопросы.

Переговоры со «Спартаком» в процессе. Вчера мы сделали предложение, которое было отклонено. Это логично, в рамках любых переговоров обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется.

Но у нас есть возможность улучшить предложение, над чем мы работаем. Мы верим, что переговоры придут к хорошему финалу», – сказал Саенс Рико.