«Динамо» может продать легионера за 16 миллионов

Полузащитник московского «Динамо» Бителло может вернуться в «Гремио» этим летом.
В сентябре 2023 года бразильский клуб отпустил игрока в РПЛ за 10 миллионов евро.
Сейчас в контракте Бителло с «Динамо» прописаны отступные в размере 18 миллионов евро, но для «Гремио» они будут снижены до 16 миллионов.
Еще один претендент на бразильского хавбека – «Крузейро».
- 26-летний Бителло в прошедшем сезоне забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с динамовцами рассчитан до 2031 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
Источник: твиттер Экрема Конура