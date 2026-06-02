«Динамо» может продать легионера за 16 миллионов

Полузащитник московского «Динамо» Бителло может вернуться в «Гремио» этим летом.

В сентябре 2023 года бразильский клуб отпустил игрока в РПЛ за 10 миллионов евро.

Сейчас в контракте Бителло с «Динамо» прописаны отступные в размере 18 миллионов евро, но для «Гремио» они будут снижены до 16 миллионов.

Еще один претендент на бразильского хавбека – «Крузейро».