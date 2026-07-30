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  • Бителло из «Динамо» рассказал, почему бразильцам так нравится в России

Бителло из «Динамо» рассказал, почему бразильцам так нравится в России

30 июля, 11:55
8

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло высказался о жизни в России.

– Как думаешь, почему бразильцам так нравится в России? Наши страны чем-то похожи?

– Наверное, главная причина – безопасность. Здесь намного безопаснее, чем в Бразилии. В Бразилии ты чаще думаешь о том, что с тобой и твоей семьей может что-то произойти, тебя могут ограбить и так далее. Нужно быть более сконцентрированным, выбирать места. В крупных городах в том числе. А в Москве такого нет. Здесь очень чисто, красиво и безопасно.

– Ты уже много раз отметил, что тебе комфортно жить в России. Что тебе больше всего здесь нравится и к чему еще не смог привыкнуть?

– Да, мне в России очень хорошо. Можно сказать, чувствую себя здесь почти как дома. Москва – прекрасный город. Однозначно один из лучших в мире, здесь все доступно и легко. К холоду и снегу тоже уже привык, мне даже нравится. Единственное, что мне не нравится, это не касается бытовых вопросов, – отсутствие еврокубков. Надеюсь, что скоро это изменится и мы сможем выступать на международном уровне.

  • Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года.
  • Бело-голубые подписали его из «Гремио» за 10 миллионов евро.
  • Контракт 26-летнего бразильца с московской командой рассчитан до лета 2031 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бителло
Комментарии (8)
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lek!
1785402597
На счет евро кубков , к сожалению это на долго .
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АК 68
1785403681
Нет, Бителло, на первом месте вам, бразилам здесь нравится потому, что з/п переплачивают, сюда же в основном приезжают игроки среднего и ниже среднего уровня и в другой стране вам денег столько не заплатят.Да, а потом уже всё остальное -безопасность и т.д.
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рылы
1785407436
да у нас по обмену табуны беременных баб ездят в бразилию, с целью родить там и получить норм паспорт. аргентинскую лавочку прикрыли - ломанулись в бразилию в куда больших количествах, чем они к нам. но вот в последние дни бразильцы начали депортировать наших баб, чтобы рожали не на их территории.
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boris63
1785413499
Безопасность плюс бабло которое в Бразилии точно не получишь, да и в Европе тоже. Плюс напрягаться сильно не надо.
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zigbert
1785427781
О зарплате почему то не упомянул.
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