У «Краснодара» зимой сорвался топ-трансфер

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сорвавшемся переходе «очень статусного футболиста» во время зимнего трансферного окна.

– Как бы хорошо ни выступали в последние годы, мы играем на пределе. Свежая кровь нужна для дальнейшего развития.

– У вас был разговор на этот счeт с Сергеем Николаевичем [Галицким]?

– Диалог идeт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шeл уже на зимних сборах. Ещe тогда клуб планировал усилить пару позиций.

Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Однако его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент.