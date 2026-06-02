У «Краснодара» зимой сорвался топ-трансфер

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сорвавшемся переходе «очень статусного футболиста» во время зимнего трансферного окна.
– Как бы хорошо ни выступали в последние годы, мы играем на пределе. Свежая кровь нужна для дальнейшего развития.
– У вас был разговор на этот счeт с Сергеем Николаевичем [Галицким]?
– Диалог идeт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шeл уже на зимних сборах. Ещe тогда клуб планировал усилить пару позиций.
Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Однако его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент.
- Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
- Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
- В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.
Источник: «Чемпионат»