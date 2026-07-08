Быстров назвал главного фаворита ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров определил фаворита чемпионата мира-2026.

«Из команд выделю Францию и Испанию – они в порядке. Франция выделяется своей мощью и командой, а Испания всегда была Испанией со своими техничными звездами, как, например, Ямаль. Это сборные без слабых мест.

Францию жду в финале. Они по линиям выглядят мощнее испанцев. Поэтому французы для меня – главные фавориты на победу.

Вылет бразильцев? Бразилия уже не та. Да, с Анчелотти можно было поверить, что они воспрянут, но, к сожалению, Холанд играет за Норвегию, а не за Бразилию.

Норвежцы со своими болельщиками выглядят неплохо, плюс имеют в составе Холанда, который в одиночку решает исход матчей. Этот чемпионат мира показал, что любые команды могут преподнести сюрпризы», – сказал Быстров.

Франция сыграет в 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко.

Встреча пройдет 9 июля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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