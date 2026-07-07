«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов

«Балтика» приобрела у «Зенита» правого полузащитника Артема Медведева.

Калининградцы заплатили за хавбека 10 миллионов рублей и подписали с ним контракт на 4 года.

Официально о трансфере пока не сообщалось.

Спортотдел «Балтики» и главный тренер Андрей Талалаев считают, что новичок сможет выполнять функции ушедшего в «Спартак» Владислава Сауся, играя правым латералем.