«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов

«Балтика» приобрела у «Зенита» правого полузащитника Артема Медведева.
Калининградцы заплатили за хавбека 10 миллионов рублей и подписали с ним контракт на 4 года.
Официально о трансфере пока не сообщалось.
Спортотдел «Балтики» и главный тренер Андрей Талалаев считают, что новичок сможет выполнять функции ушедшего в «Спартак» Владислава Сауся, играя правым латералем.
- 18-летний Медведев в этом году провел 13 матчей за молодежную команду «Зенита» U19, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Он занимался в футбольной школе «Орла» до того, как перебрался в академию «Зенита».