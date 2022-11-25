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- 24 сентября 2022
- 14:49 Фото Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита» 4
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- 00:45 Коноплев возглавил молодежку «Зенита» вместо Зырянова
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- 30 марта 2021
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- 26 мая 2020
- 07:44 Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»
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- 14:47 Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю» 7
- 24 февраля 2020
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- 5 декабря 2019
- 15:24 Фото Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо» 2
- 2 декабря 2019
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- 30 ноября 2019
- 20:30 Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» 106
- 5 ноября 2019
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- 1 ноября 2019
- 23:58 Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА 1
- 26 октября 2019
- 21:10 Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер 8