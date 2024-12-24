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    Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»

    Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев сообщил, что возглавит вторую команду клуба.

    – Какие у вас дальнейшие планы?

    – В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.

    – Какие у вас были ощущения, когда вы узнали о назначении?

    – Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодежного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодежное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.

    • В минувшем сезоне «Зенит-2» занял 6-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. Команду тренировал Андрей Почепцов.
    • Коноплев выступал за основной состав «Зенита» в 2001–2004 годах.

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    Источник: Metaratings.ru

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