Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев сообщил, что возглавит вторую команду клуба.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.

– Какие у вас были ощущения, когда вы узнали о назначении?

– Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодежного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодежное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.