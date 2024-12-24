Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев сообщил, что возглавит вторую команду клуба.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.
– Какие у вас были ощущения, когда вы узнали о назначении?
– Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодежного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодежное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.
- В минувшем сезоне «Зенит-2» занял 6-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. Команду тренировал Андрей Почепцов.
- Коноплев выступал за основной состав «Зенита» в 2001–2004 годах.