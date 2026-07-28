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Тарханов получил новое назначение

Сегодня, 14:15
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Известный тренер Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей». Теперь он возглавляет мужской «Енисей-2».

«В системе клуба произошли некоторые перестановки. Александр Фeдорович, который в последнее время возглавлял женскую команду, теперь будет руководить «молодeжкой».

Тарханов хорошо знаком красноярским болельщикам: воспитанник местного футбола, в разные годы Александр Фeдорович тренировал «Спартак», «Кубань», «Славию», «Химки», «Торпедо», наш «Енисей» и «Урал», – говорится в сообщении «Енисея-2».

  • 71-летний Тарханов руководил женской комадой с января 2026 года. Под его руководством она в 13 матчах в Суперлиге потерпела 10 поражений при 3 ничьих и занимает последнее, 13-е место.
  • «Енисей-2» идет 13-м в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 11 очками после 15 игр.

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Источник: телеграм-канал ФК «Енисей-2»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Женская Суперлига ЖФК Енисей Енисей-М Енисей Тарханов Александр
Комментарии (1)
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Цугундeр
1785239179
) 71 год...Биография- круче Юрана.) Хорошо, когда в старости ещё остались друзья...(
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