Тарханов получил новое назначение

Известный тренер Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей». Теперь он возглавляет мужской «Енисей-2».

«В системе клуба произошли некоторые перестановки. Александр Фeдорович, который в последнее время возглавлял женскую команду, теперь будет руководить «молодeжкой».

Тарханов хорошо знаком красноярским болельщикам: воспитанник местного футбола, в разные годы Александр Фeдорович тренировал «Спартак», «Кубань», «Славию», «Химки», «Торпедо», наш «Енисей» и «Урал», – говорится в сообщении «Енисея-2».