Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона

У «Иркутска» из Второй лиги серьезные финансовые затруднения. Речь идет о закрытии команды прямо по ходу сезона.

«Иркутск» из-за финансовых проблем с большой долей вероятности снимется с чемпионата.

Дополним информацию: игра с «Балтикой-2», скорее всего, состоится, а вот после неe будет приниматься решение о существовании клуба.

У властей города было достаточно времени, чтобы хоть как-то среагировать и помочь клубу», – написал источник.