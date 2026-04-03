Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона

У «Иркутска» из Второй лиги серьезные финансовые затруднения. Речь идет о закрытии команды прямо по ходу сезона.
«Иркутск» из-за финансовых проблем с большой долей вероятности снимется с чемпионата.
Дополним информацию: игра с «Балтикой-2», скорее всего, состоится, а вот после неe будет приниматься решение о существовании клуба.
У властей города было достаточно времени, чтобы хоть как-то среагировать и помочь клубу», – написал источник.
- «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
- На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
- Сейчас пост главного тренера команды занимает исполнительный директор клуба Илья Кунгуров.