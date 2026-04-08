Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду

Ситуация в «Иркутске» из Второй лиги не улучшается. В клубе серьезные финансовые затруднения.

О них рассказал вратарь Андрей Сорокин.

«Футболисты не получают денег уже несколько месяцев, а премиальные не выплачиваются второй год.

Многие ребята вынуждены работать на товарном складе. Мы тренируемся утром, а затем они идут туда и работают до вечера. Из-за этого, к сожалению, часть игроков получила травмы и не смогла сыграть в последних матчах с «Балтикой-2» и «Енисеем-2».

Особенно тяжело тем футболистам, у которых есть семьи: денег иногда не хватает даже на продукты.

Губернатор не хочет помогать, потому что клуб частный. Мы ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся. Вчера, кстати, было совещание. Кто именно станет спонсором – не объявили, но благодаря шумихе в СМИ и соцсетях появились люди, готовые помочь небольшими суммами. Этого хватит хотя бы на ближайший выезд в Вологду. О полной выплате зарплат пока речи не идeт», – сказал спортсмен.

«Клубу стараются помочь и болельщики, которые открыли специальный счeт. Пока удалось собрать около 50 тысяч рублей, которые потратили на покупку продуктов для футболистов «Иркутска», – написал источник.