Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду

Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду

8 апреля, 14:11
17

Ситуация в «Иркутске» из Второй лиги не улучшается. В клубе серьезные финансовые затруднения.

О них рассказал вратарь Андрей Сорокин.

«Футболисты не получают денег уже несколько месяцев, а премиальные не выплачиваются второй год.

Многие ребята вынуждены работать на товарном складе. Мы тренируемся утром, а затем они идут туда и работают до вечера. Из-за этого, к сожалению, часть игроков получила травмы и не смогла сыграть в последних матчах с «Балтикой-2» и «Енисеем-2».

Особенно тяжело тем футболистам, у которых есть семьи: денег иногда не хватает даже на продукты.

Губернатор не хочет помогать, потому что клуб частный. Мы ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся. Вчера, кстати, было совещание. Кто именно станет спонсором – не объявили, но благодаря шумихе в СМИ и соцсетях появились люди, готовые помочь небольшими суммами. Этого хватит хотя бы на ближайший выезд в Вологду. О полной выплате зарплат пока речи не идeт», – сказал спортсмен.

«Клубу стараются помочь и болельщики, которые открыли специальный счeт. Пока удалось собрать около 50 тысяч рублей, которые потратили на покупку продуктов для футболистов «Иркутска», – написал источник.

  • «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
  • На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
  • Сейчас пост главного тренера команды занимает исполнительный директор клуба Илья Кунгуров.

Еще по теме:
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги 2
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз» 2
Лучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1775647237
Ну так вывод один, пусть бросают футбол, и работают как все люди, и получают ,,людскую,, зарплату
Ответить
Красногвардейчик
1775647356
Дело в том, что даже в Иркутске, и даже во второй лиге, эти мнимые футболёры, получают на порядок выше, чем квалифицированный скажем токарь на заводе...просто стыдно плакаться
Ответить
baggio80
1775650908
В СССР полстраны так жило: и в футбол играли, и в хоккей, работали и еще в вечернюю школу ходили, а эти амебы только ноют.
Ответить
sochi-2013
1775651669
Сюр!
Ответить
evgevg13
1775651989
Плачутся. Ну уйдите и работайте на нормальных работах.
Ответить
SERG_1959
1775652027
А работать не пробовали? А вечером после работы раза 3 -4 в неделю погонять в футбол. Я так по молодости жил.
Ответить
ZAITZEFF2011
1775652044
Не верю(. Фото в студию.
Ответить
plm
1775653458
Просто умиляет про премиальные ! Они что норму по добыче угля перевыполнили ? На работу ребята , а вечерами тренируйтесь . На бюджетные деньги без вас много желающих
Ответить
subbotaspartak
1775663075
Где потомки Декабристов?
Ответить
Hector вернулся
1775668652
Ну так найди хорошую работу. Зачем скулить на всю страну?
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
Вчера, 11:10
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
ФотоЛучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+