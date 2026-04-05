Игроки российского клуба публично попросили о помощи

Ситуация в «Иркутске» из Второй лиги не улучшается. В клубе серьезные финансовые затруднения.
После матча 2-го тура группы 2 Второй лиги против «Балтики-2» (0:1) один из игроков «Иркутска» в прямом эфире зачитал обращение к местному бизнесу. Клуб просит деньги, чтобы выжить.
«Иркутск» может сняться с чемпионата Второй лиги Б. Игрокам и персоналу уже четыре месяца не платят зарплату, денег не хватает даже на организацию выездов», – написал источник.
- «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
- На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
- Сейчас пост главного тренера команды занимает исполнительный директор клуба Илья Кунгуров.
Источник: «Бомбардир»