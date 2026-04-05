Игроки российского клуба публично попросили о помощи

5 апреля, 14:40
16

Ситуация в «Иркутске» из Второй лиги не улучшается. В клубе серьезные финансовые затруднения.

После матча 2-го тура группы 2 Второй лиги против «Балтики-2» (0:1) один из игроков «Иркутска» в прямом эфире зачитал обращение к местному бизнесу. Клуб просит деньги, чтобы выжить.

«Иркутск» может сняться с чемпионата Второй лиги Б. Игрокам и персоналу уже четыре месяца не платят зарплату, денег не хватает даже на организацию выездов», – написал источник.

  • «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
  • На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
  • Сейчас пост главного тренера команды занимает исполнительный директор клуба Илья Кунгуров.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Иркутск
ZAITZEFF2011
1775391291
Можно пойти грузчиками или дворниками или другие варианты работы не рассматриваются?
Cleaner
1775392596
Ну нет денег, снимайтесь. В чем проблема то?
Skull_Boy
1775392617
В чем проблема заводы, армия, МЧС, РГ, а особенно в МВД, где лютый недобор
Интерес
1775394572
Меняйте бутсы на санки.
polt
1775399561
где видео?
гидромашина
1775400850
Райком закрыт.Все ушли на фронт.И деньги тоже туда.
