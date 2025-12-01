Введите ваш ник на сайте
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус

Сегодня, 13:30

«Сатурн» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Игрокам команды уже более 3 месяцев не платят зарплату. Если ситуация не изменится, то клуб может утратить профессиональный статус и заявиться в чемпионат Московской области.

При этом «Сатурн» потратит около 188 миллионов рублей на обновление домашнего стадиона в Раменском. За 10 месяцев планируется заменить натуральный газон на искусственное покрытие, а также отремонтировать системы полива, подогрева и освещения. Работы должны начаться в январе.

В последний раз арену реконструировали в 2002 году.

  • В этом году «Леон Сатурн» занял 8-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
  • Команда выступала в Высшем дивизионе чемпионата России и РПЛ в течение 12 сезонов в 1999–2010 годах.

Еще по теме:
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты 3
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Леон Сатурн
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
24 ноября
3
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
13 ноября
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
21 октября
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
21 октября
13
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
13 октября
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
6 октября
1
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
29 сентября
Фото«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе
28 сентября
1
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
17 июля
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
17 июля
4
ФотоВладимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
24 июня
2
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
22 июня
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
1 июня
2
ВидеоГлушаков забил «Спартаку-2» Комбарова
22 марта
1
ФотоПетербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
24 января
4
«Сатурн» назначил главного тренера с опытом РПЛ
23 января
1
Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент
22 января
Широков покинет «Сатурн»
22 января
2
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
2024.12.24 13:28
Широков покидает клуб из Второй лиги: «Открыт для предложений»
2024.12.06 16:04
1
Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю
2024.10.26 13:06
«Динамо-2» и «Динамо-Владивосток» выиграли турниры дивизиона Б Второй лиги вместе с кировским «Динамо»
2024.10.20 20:23
С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость
2024.10.14 12:50
3
ВидеоСудья ошибся в пользу «Спартака-2» в игре Второй лиги
2024.10.08 23:11
9
«Динамо Вг» – «Динамо СПб»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:08
«Спартак-2» – «Балтика-БФУ»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:04
«Леон Сатурн» – «Енисей-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:01
Все новости
  • Читайте нас: 