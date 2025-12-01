Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус

«Сатурн» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Игрокам команды уже более 3 месяцев не платят зарплату. Если ситуация не изменится, то клуб может утратить профессиональный статус и заявиться в чемпионат Московской области.

При этом «Сатурн» потратит около 188 миллионов рублей на обновление домашнего стадиона в Раменском. За 10 месяцев планируется заменить натуральный газон на искусственное покрытие, а также отремонтировать системы полива, подогрева и освещения. Работы должны начаться в январе.

В последний раз арену реконструировали в 2002 году.