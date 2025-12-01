Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус

«Сатурн» испытывает серьезные финансовые проблемы.
Игрокам команды уже более 3 месяцев не платят зарплату. Если ситуация не изменится, то клуб может утратить профессиональный статус и заявиться в чемпионат Московской области.
При этом «Сатурн» потратит около 188 миллионов рублей на обновление домашнего стадиона в Раменском. За 10 месяцев планируется заменить натуральный газон на искусственное покрытие, а также отремонтировать системы полива, подогрева и освещения. Работы должны начаться в январе.
В последний раз арену реконструировали в 2002 году.
- В этом году «Леон Сатурн» занял 8-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
- Команда выступала в Высшем дивизионе чемпионата России и РПЛ в течение 12 сезонов в 1999–2010 годах.
Источник: телеграм-канал Sport Baza