  • ⚡️ Аннулирован результат финала Кубка Африки и назван новый победитель турнира

⚡️ Аннулирован результат финала Кубка Африки и назван новый победитель турнира

Вчера, 01:00
20

Африканская конфедерация футбола объявила о пересмотре итогов КАФ-2025.

Победу в турнире присудили сборной Марокко, а Сенегалу засчитано техническое поражение 0:3.

Решение принято спустя два месяца после финала Кубка Африки.

  • Сенегал победил Марокко – 1:0.
  • Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.
  • В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.
  • Пауза в финале составила 13 минут. Турнир проходил в Марокко.

Источник: сайт Африканской конфедерации футбола
Кубок африканских наций Сенегал Марокко
Комментарии (20)
СильныйМозг
1773809518
Переняли спартаковские методы.
ScarlettOgusania
1773810008
а что, так можно было..?) показателен и, боюсь, заразен пример для РПЛ, так могут и отменить чемпионство Краснодара в связи со 100-летием "кабинетных" бом.жей и большим количеством пеналей в ворота соперников...) дюк-офф не может, мюллер поможет, в Лахта-центре, в самом революционном месте Питера, уже "кипит разум возмущенный"...))
САДЫЧОК
1773810553
1 апреля
Киран Коннор
1773812170
Во будет хохма,если Морокко откажется от чемпионства!
Цугундeр
1773812544
)) И здесь сектаноиды унюхали запах невских трюфелей..)
bset
1773817406
Я уверен, что РФС теперь должен рассмотреть возможность перехода в африканскую ассоциацию)
...уефан
1773819628
...в наше время всё может быть, даже то, чего, в принципе, быть не должно...
Renn
1773820053
Да дали бы хозяевам турнира уже кубок сразу, что целый турнир проводить
DMитрий
1773821896
Ха! А как на это букмекеры смотрят? Кто-то получил выигрыш, кто-то не получил, а теперь всё наоборот...
Красногорск_Фан
1773824859
Сенегал выиграл по делу и точка. А так - кого хотят пусть объявляют. Даже Гондурас.
