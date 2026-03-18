⚡️ Аннулирован результат финала Кубка Африки и назван новый победитель турнира

Африканская конфедерация футбола объявила о пересмотре итогов КАФ-2025.
Победу в турнире присудили сборной Марокко, а Сенегалу засчитано техническое поражение 0:3.
Решение принято спустя два месяца после финала Кубка Африки.
- Сенегал победил Марокко – 1:0.
- Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.
- В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.
- Пауза в финале составила 13 минут. Турнир проходил в Марокко.
Источник: сайт Африканской конфедерации футбола