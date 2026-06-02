Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты

Во вторник, 2 июня, состоялись еще несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных и участников ЧМ-2026.
В центральной встрече игрового дня бельгийцы оказались сильнее хорватов.
Товарищеские матчи. Сборные.
Хорватия - Бельгия - 0:2 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ю. Тилеманс, 38; 0:2 - Р. Лукаку, 90+6.
Грузия - Румыния - 1:1 (0:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Квилитая, 46; 1:1 - Л. Мунтяну, 55.
Марокко - Мадагаскар - 4:0 (2:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Сайбари, 4; 2:0 - И. Сайбари, 25; 3:0 - С. Рахими, 78 (с пенальти); 4:0 - А. Эль-Кааби, 87.
Уэльс - Гана - 1:1 (0:0)Календарь турнира
Голы: 0:1 - C. Marfo Yirenkyi , 66; 1:1 - Л. Кумас, 90+3.
Источник: «Бомбардир»