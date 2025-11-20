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Уэльс
Сборная Уэльса по футболу
Лига наций
Стадион:
Кардифф Сити
Сайт:
http://www.faw.org.uk/
Тренер:
Крейг Беллами
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Расписание
Таблица
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Уэльс – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Уэльс – Дания: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
1 октября
1
Уэльс – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Уэльс – Норвегия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Дания – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Дания – Уэльс: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Реакция Роналду на победу Португалии над Уэльсом в Лиге наций
25 сентября
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
25 сентября
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
24 сентября
6
Португалия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Тренер сборной Уэльса Беллами: «Имя Роналду останется в истории на сотни лет»
24 сентября
Где смотреть матч Португалия – Уэльс: во сколько прямая трансляция: 24 сентября 2026
23 сентября
Португалия – Уэльс: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
23 сентября
Трансляция
Румыния – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Румыния – Уэльс: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.65
5 июня
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
2 июня
Трансляция
Уэльс – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026
2 июня
Уэльс – Гана: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 2.13
1 июня
Рэмзи объявил о завершении карьеры
7 апреля
1
Трансляция
Уэльс – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию
27 марта
1
Трансляция
Уэльс – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Экс-тренер «Реала» страдает от деменции
25 марта
Уэльс – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.0
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Уэльс – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.11.17 09:53
1
2
3
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Игроки «Зенита» устроили массовую драку
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
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Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
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