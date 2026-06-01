2 июня 2026 года в 21:45 сборные Уэльса и Ганы сыграют в товарищеском матче.

Уэльс

Валлийцы в атакующем порядке. Забивают в 5 последних матчах, 2.40 гола в среднем за 5 игр. Но оборона хромает: пропускают в 3 последних матчах, 1.40 в среднем. В товарищеских матчах у Уэльса проблемы – 5 матчей без побед. В прошлом матче ничья с Северной Ирландией (1:1).

Гана

Гана в глубочайшем кризисе. 5 поражений подряд, пропускают в 5 последних матчах. Оборона катастрофическая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака мертва – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). В прошлом матче поражение от Мексики (0:2). Команда выглядит обречeнной.

Факты о командах

Уэльс

За 5 матчей: 2.40 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

5 матчей без побед в товарищеских встречах

Пропускают в 3 последних матчах

Гана

5 поражений подряд

За 5 матчей: 0.40 забито, 2.40 пропущено

Атака – 2 гола в 5 матчах

Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Уэльс – Гана

Уэльс – явный фаворит. Гана в ужасной форме: 5 поражений подряд, не забивает и много пропускает. Валлийцы атакуют неплохо – 2.40 гола за матч. Дома они обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки