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Уэльс – Гана: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 2.13

01 июня 2026 9:06
Уэльс - Гана
02 июн. 2026, вторник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.13
Тотал голов больше 2.5
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2 июня 2026 года в 21:45 сборные Уэльса и Ганы сыграют в товарищеском матче.

Уэльс

Валлийцы в атакующем порядке. Забивают в 5 последних матчах, 2.40 гола в среднем за 5 игр. Но оборона хромает: пропускают в 3 последних матчах, 1.40 в среднем. В товарищеских матчах у Уэльса проблемы – 5 матчей без побед. В прошлом матче ничья с Северной Ирландией (1:1).

Гана

Гана в глубочайшем кризисе. 5 поражений подряд, пропускают в 5 последних матчах. Оборона катастрофическая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака мертва – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). В прошлом матче поражение от Мексики (0:2). Команда выглядит обречeнной.

Факты о командах

Уэльс

  • За 5 матчей: 2.40 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • 5 матчей без побед в товарищеских встречах
  • Пропускают в 3 последних матчах

Гана

  • 5 поражений подряд
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 2.40 пропущено
  • Атака – 2 гола в 5 матчах
  • Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Уэльс – Гана

Уэльс – явный фаворит. Гана в ужасной форме: 5 поражений подряд, не забивает и много пропускает. Валлийцы атакуют неплохо – 2.40 гола за матч. Дома они обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.13
  • Победа Уэльса

2.13
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Гана Уэльс
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