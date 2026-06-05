6 июня 2026 года в 20:45 сборные Румынии и Уэльса сыграют в товарищеском матче.
Румыния
Румыния подходит к матчу в хорошей форме, особенно дома: команда побеждает в 3 последних домашних матчах. Атака румын стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Однако оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм румыны пропускают в 5 последних матчах. В прошлой игре ничья с Грузией (1:1). История встреч с Уэльсом на стороне хозяев – три победы подряд в очных матчах, причeм в каждом румыны забивали.
Уэльс
Валлийцы находятся в кризисе: команда не может выиграть в 6 последних товарищеских матчах и пропускает в 5 последних. Атака у гостей мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах), забивают в 6 последних матчах. Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче ничья с Ганой (1:1). Уэльс умеет забивать, но выездная форма оставляет желать лучшего.
Факты о командах
Румыния
- 3 победы подряд дома
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.60 пропущено
- Пропускают в 5 последних матчах
- 3 победы подряд над Уэльсом в очных встречах
- Забивают Уэльсу в 3 последних матчах
Уэльс
- 6 матчей без побед в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 2.20 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 6 последних матчах
- Пропускают в 4 последних матчах
- Ничья с Ганой (1:1)
Прогноз на матч Румыния – Уэльс
Румыния имеет положительную историю встреч и выступает дома, тогда как Уэльс не может победить в товарищеских матчах уже 6 игр. Однако валлийцы много забивают. Ожидаются голы с обеих сторон, а победа хозяев выглядит более вероятной.
Рекомендованные ставки
- Победа Румынии – коэффициент 2.65
- Обе забьют – да