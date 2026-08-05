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«КуПС» – «Университатя»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:00
КуПС - Университатя
06 авг. 2026, четверг 18:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.94
Победа «Университати»
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «КуПС» и румынской «Университатей» пройдет 6 августа 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов: финны уступили «Сабаху» (0:2, 0:1), а румыны – «Левски» (0:1, 2:2). Теперь они встретятся в еврокубковом турнире уровнем ниже, где каждая надеется продолжить свой путь. Хозяева славятся надежной обороной – в последних пяти матчах они пропускают в среднем всего 0.80 гола, тогда как гости делают ставку на атаку, забивая в среднем 2.20 мяча за игру. Сможет ли «КуПС» использовать домашнее поле и свою оборонительную организованность, чтобы сдержать мощное нападение соперника, или «Университатя» подтвердит статус фаворита и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«КуПС» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и дисциплинированной игрой в обороне. Команда пропускает в среднем всего 0.80 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей среди участников квалификации. При этом атака финнов не столь впечатляюща – 1.20 гола в среднем за игру, но в чемпионате Финляндии они демонстрируют стабильные результаты, одержав победы над «Гнистаном» (1:0) и «ВПС» (3:1). Однако в Лиге чемпионов «КуПС» не смог навязать борьбу «Сабаху», проиграв оба матча с сухим счетом, что показывает ограниченные возможности команды против более классных соперников. Домашний стадион и поддержка трибун могут помочь финнам, но их атакующий потенциал вызывает сомнения в способности забить румынскому гранду.

«Университатя» находится в отличной атакующей форме. Команда забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей, а в стартовых турах румынского чемпионата разгромила «Петролул-52» (4:0) и «Динамо Бухарест» (5:1). В Лиге чемпионов румыны показали характер, сыграв вничью 2:2 с «Левски» на выезде, но уступили по сумме двух матчей из-за поражения 0:1 дома. Это указывает на то, что команда способна создавать моменты и забивать даже против серьезных соперников, но ее оборона не всегда надежна – 1.60 пропущенных в среднем за последние пять игр. Однако класс игроков и атакующая мощь делают «Университатю» явным фаворитом в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Университатя» обладает более высоким классом, мощной атакой и опытом игры в еврокубках, что дает ей преимущество над «КуПС». Финский клуб способен оказать сопротивление за счет домашнего поля и оборонительной организации, но его атакующий потенциал вряд ли позволит переиграть столь сильного соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая, что «Университатя» пропускает, а «КуПС» играет дома.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Университатя» находится в лучшей атакующей форме и имеет более высокий класс, тогда как «КуПС» полагается на оборонительную дисциплину. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущим уровнем команд. Учитывая, что «КуПС» не смог забить «Сабаху» в двух матчах Лиги чемпионов, а «Университатя» забивала «Левски» и доминирует в национальном чемпионате, это говорит о преимуществе гостей, которые должны реализовать свой атакующий потенциал.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 1
06.08.2026
Университатя
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 1
06.08.2026
Университатя

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Клинтон Антви
ЛЗ
28
Брахима Магасса
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ПЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦП
24
Боб Нии Арма
ЛФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
11
Jaime Moreno
ЦФ
21
Джослин Луйе-Лутумба
РФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
12
Мандей Этим
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
КуПС
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
20
Петр Пажишек
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Университатя
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
4-2-5
25
Антви
28
Магасса
4
Нуху
29
Пуукко
10
Гаск
16
Йюрю
24
Нии Арма
11
22
12
21
Луйе-Лутумба
3-3-1-1-2
21
Попеску
24
Стеванович
28
Рус
6
Скрециу
17
Мора
5
Меквабишвили
11
Банку
20
Чикелдэу
10
Байарам
12
Этим
7
Нсимба
24
Нии Арма
19
19
24
Нии Арма
20
Пажишек
20
Пажишек
21
Луйе-Лутумба
17
17
21
Луйе-Лутумба
10
Гаск
6
Саволайнен
6
Саволайнен
10
Гаск
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
20
Чикелдэу
23
Телеш
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
30
Матей
30
Матей
10
Байарам
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
12
Этим
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Этим
Остались в запасе
КуПС
Университатя
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
3
Saku Heiskanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
3
Saku Heiskanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Лауренциу Регекампф

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Университати», ее мощную атаку и опыт еврокубков, а также скромные атакующие возможности «КуПС», мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Румынская команда забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и должна использовать проблемы обороны хозяев. «КуПС» способен дать бой за счет домашнего поля, но его атакующая линия вряд ли сможет переиграть более организованного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Университати» с коэффициентом 1.94. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КуПС» и «Университатей» состоится 6 августа 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«КуПС» – «Университатя»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.94
Победа «Университати»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Университатя КуПС
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