Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между финским «КуПС» и румынской «Университатей» пройдет 6 августа 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов: финны уступили «Сабаху» (0:2, 0:1), а румыны – «Левски» (0:1, 2:2). Теперь они встретятся в еврокубковом турнире уровнем ниже, где каждая надеется продолжить свой путь. Хозяева славятся надежной обороной – в последних пяти матчах они пропускают в среднем всего 0.80 гола, тогда как гости делают ставку на атаку, забивая в среднем 2.20 мяча за игру. Сможет ли «КуПС» использовать домашнее поле и свою оборонительную организованность, чтобы сдержать мощное нападение соперника, или «Университатя» подтвердит статус фаворита и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«КуПС» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и дисциплинированной игрой в обороне. Команда пропускает в среднем всего 0.80 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей среди участников квалификации. При этом атака финнов не столь впечатляюща – 1.20 гола в среднем за игру, но в чемпионате Финляндии они демонстрируют стабильные результаты, одержав победы над «Гнистаном» (1:0) и «ВПС» (3:1). Однако в Лиге чемпионов «КуПС» не смог навязать борьбу «Сабаху», проиграв оба матча с сухим счетом, что показывает ограниченные возможности команды против более классных соперников. Домашний стадион и поддержка трибун могут помочь финнам, но их атакующий потенциал вызывает сомнения в способности забить румынскому гранду.

«Университатя» находится в отличной атакующей форме. Команда забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей, а в стартовых турах румынского чемпионата разгромила «Петролул-52» (4:0) и «Динамо Бухарест» (5:1). В Лиге чемпионов румыны показали характер, сыграв вничью 2:2 с «Левски» на выезде, но уступили по сумме двух матчей из-за поражения 0:1 дома. Это указывает на то, что команда способна создавать моменты и забивать даже против серьезных соперников, но ее оборона не всегда надежна – 1.60 пропущенных в среднем за последние пять игр. Однако класс игроков и атакующая мощь делают «Университатю» явным фаворитом в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Университатя» обладает более высоким классом, мощной атакой и опытом игры в еврокубках, что дает ей преимущество над «КуПС». Финский клуб способен оказать сопротивление за счет домашнего поля и оборонительной организации, но его атакующий потенциал вряд ли позволит переиграть столь сильного соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая, что «Университатя» пропускает, а «КуПС» играет дома.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Университатя» находится в лучшей атакующей форме и имеет более высокий класс, тогда как «КуПС» полагается на оборонительную дисциплину. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущим уровнем команд. Учитывая, что «КуПС» не смог забить «Сабаху» в двух матчах Лиги чемпионов, а «Университатя» забивала «Левски» и доминирует в национальном чемпионате, это говорит о преимуществе гостей, которые должны реализовать свой атакующий потенциал.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига Европы, 3 раунд КуПС 1 : 1 Университатя Лига Европы, 3 раунд КуПС 1 : 1 Университатя

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Университати», ее мощную атаку и опыт еврокубков, а также скромные атакующие возможности «КуПС», мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Румынская команда забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и должна использовать проблемы обороны хозяев. «КуПС» способен дать бой за счет домашнего поля, но его атакующая линия вряд ли сможет переиграть более организованного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Университати» с коэффициентом 1.94. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КуПС» и «Университатей» состоится 6 августа 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.