Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ягеллония» – «Рейнджерс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:00
Ягеллония - Рейнджерс
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Ягеллонии»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между польской «Ягеллонией» и шотландским «Рейнджерс» пройдет 6 августа 2026 года в Белостоке на стадионе «Мейски». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, одержав шесть побед подряд и пропуская в среднем всего 0.40 гола за последние пять матчей, тогда как гости, несмотря на более высокий статус, регулярно пропускают – в 10 из 12 последних встреч. При этом шотландский гранд обладает мощной атакой, забивая в 11 из 13 последних матчей. Встреча надежной обороны поляков против атакующего потенциала британцев обещает стать проверкой для обеих команд. Сможет ли «Ягеллония» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную организованность, чтобы одержать сенсационную победу, или «Рейнджерс» подтвердит класс и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Ягеллония» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти играх поляки забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили всего 2 (0.40), демонстрируя великолепную оборонительную дисциплину. В чемпионате Польши «Ягеллония» уверенно стартовала, обыграв «Мотор» (2:1) и «Корону» (1:0), а в товарищеских матчах одержала победы над «Нордшелландом» и «Спартой Прага». Домашняя поддержка на стадионе «Мейски» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что гости не имеют опыта игры в Польше. Однако уровень сопротивления в еврокубках выше, и «Ягеллонии» предстоит проверить свои силы против одного из грандов Шотландии.

«Рейнджерс» находится в процессе адаптации к новому сезону. Команда забивает в 11 из 13 последних матчей, а в последних пяти играх забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч), но пропускает в 10 из 12 последних встреч (в среднем 1.20 за последние пять игр). В стартовом туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (1:1), что указывает на нестабильность в обороне. В товарищеских матчах шотландцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» (0:0) и обыграли «Сент-Этьен» (2:1), но эти результаты не впечатляют. Класс игроков и опыт еврокубков у «Рейнджерс» выше, но текущая форма и проблемы в защите могут стать решающим фактором в выездном матче против организованного соперника.

Итоговый вывод: «Ягеллония» имеет великолепную форму и надежную оборону, а также преимущество домашнего поля. «Рейнджерс» обладает более высоким классом, но его защита нестабильна. Учитывая, что хозяева не пропускают в большинстве последних матчей, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Ягеллонии» или ничья, но склоняемся к победе поляков благодаря их дисциплине и домашней поддержке.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ягеллония» находится в лучшей форме по соотношению забитых и пропущенных, особенно в обороне, тогда как «Рейнджерс» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Ягеллония» не проигрывает в шести последних матчах и пропускает менее одного гола в среднем, а «Рейнджерс» пропускает в 10 из 12 последних встреч, хозяева имеют преимущество в оборонительной стабильности, что может стать ключевым фактором.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
6
Тарас Романчук
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
11
Хесус Имас
АП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Kajetan Szmyt
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Рейнджерс
1
Ивор Пандур
ВР
25
Тур Ромменс
ЛЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
42
Точи Чуквуани
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Тело Осгор
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
1
Michał Perchel
ВР
53
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
41
Alexander Hutton
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
22
Vanja Dragojević
ЦП
23
Джейди Гассама
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЛФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
3-1-2-1-3
50
4
Кобаяси
23
27
Консейсау
6
Романчук
15
21
Лосано
11
Имас
7
99
Прелец
44
3-1-3-1-2
1
Пандур
21
Стерлинг
37
Фернандес
25
Ромменс
2
МакКрори
42
Чуквуани
6
Нил
10
Диоманде
11
Осгор
17
9
Шермити
21
Лосано
19
Клинге
19
Клинге
21
Лосано
11
Имас
8
8
11
Имас
27
Консейсау
10
Агбонифо
10
Агбонифо
27
Консейсау
99
Прелец
17
17
99
Прелец
42
Чуквуани
14
Девлин
14
Девлин
42
Чуквуани
6
Нил
43
Раскин
43
Раскин
6
Нил
11
Осгор
22
22
11
Осгор
17
52
Кертис
52
Кертис
17
2
МакКрори
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
2
МакКрори
Остались в запасе
Ягеллония
Рейнджерс
66
Adrian Damasiewicz
ВР
1
Michał Perchel
ВР
53
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
31
Лиам Келли
ВР
41
Alexander Hutton
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
23
Джейди Гассама
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
1
Michał Perchel
ВР
53
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
41
Alexander Hutton
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
23
Джейди Гассама
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Данни Рель

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющую оборонительную форму «Ягеллонии», ее домашнюю поддержку и победную серию, а также нестабильную защиту «Рейнджерс», мы прогнозируем минимальную победу хозяев в первом матче. Польская команда пропускает в среднем всего 0.40 гола за последние пять игр и должна использовать уязвимости обороны гостей. «Рейнджерс» способен отличиться, но его атакующий потенциал может быть нейтрализован организованной защитой поляков. Рекомендуем ставку на победу «Ягеллонии» с коэффициентом 3.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ягеллонией» и «Рейнджерс» состоится 6 августа 2026 года в Белостоке на стадионе «Мейски» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ягеллония» – «Рейнджерс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

3.10
Победа «Ягеллонии»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Рейнджерс Ягеллония
Другие прогнозы
08.08.2026
12:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Енисей - Текстильщик
Победа «Енисея» с форой (-1)
08.08.2026
13:00
3.75
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Черноморец - Колос
Победа «Черноморца»
08.08.2026
15:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай - Кызыл-Жар
Победа «Кызыл-Жара»
08.08.2026
15:30
3.20
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов - Балтика
Ничью
08.08.2026
15:30
2.40
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег - Кудровка
Победа «Левого берега» с форой (-1)
08.08.2026
16:00
2.60
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу - Ордабасы
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+