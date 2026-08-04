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«Краснодар» – «Ахмат»: кто победит в матче 1 тура Пути РПЛ Кубка России 2026

04 августа 2026 9:13
Краснодар - Ахмат
05 авг. 2026, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа B, 1 тур
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2.12
Победа «Краснодара» с форой (-1)
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Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом» пройдет 5 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене». Хозяева подходят к кубковому поединку в отличной форме, имея впечатляющую домашнюю статистику – они не проигрывают в 14 из 15 последних матчей на своем поле и забивают в семи последних встречах, тогда как гости также демонстрируют стабильность, не уступая в девяти из 11 последних матчей и забивая в десяти последних играх. Однако в очных встречах преимущество на стороне краснодарцев – они побеждают в трех последних матчах против «Ахмата» и забивают в четырех последних противостояниях. Сможет ли «Краснодар» использовать фактор родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы уверенно пройти в следующий раунд, или «Ахмат» прервет неудачную серию в матчах с южанами и преподнесет сюрприз на выезде?

Кто победит в матче

«Краснодар» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью, особенно на домашнем стадионе. Команда не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на «Ozon Арене», что делает ее одной из самых сильных домашних команд в лиге. В последних пяти играх краснодарцы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 8 (1.60), демонстрируя мощную атаку, но не самую надежную оборону. Важно, что «Краснодар» забивает в семи последних матчах, а в очных встречах с «Ахматом» побеждает в трех последних и забивает в четырех последних противостояниях. В стартовых турах РПЛ южане обыграли «Рубин» (3:1) и «Факел» (3:2), показав умение забивать много, но и пропускать. Несмотря на поражение от «Спартака» в финале Кубка прошлого сезона (по пенальти), «Краснодар» сохранил боевой настрой и нацелен на победу в турнире.

«Ахмат» также находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в девяти из 11 последних матчей и забивает в десяти последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх грозненцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили всего 3 (0.60), что указывает на надежную игру в обороне. Однако в стартовых турах РПЛ «Ахмат» уступил «Спартаку» (1:2) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), что немного подорвало уверенность. В очных встречах с «Краснодаром» у гостей неудачная серия – три поражения подряд, причем в двух из них они не смогли забить. Это создает психологический барьер, который будет сложно преодолеть на выезде против такого сильного соперника.

Итоговый вывод: «Краснодар» является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, мощной атаке и положительной статистике очных встреч. «Ахмат» способен дать бой за счет организованной обороны и умения забивать, но разница в классе и домашняя поддержка должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с разницей как минимум в один мяч, при этом гости имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Краснодар» находится в отличной домашней форме и имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Ахмат» демонстрирует стабильность, но не может победить южан в последних трех матчах. В очных встречах на поле «Краснодара» хозяева выиграли два из трех последних матчей, причем в двух из них они не пропускали. Это создает серьезное психологическое преимущество для краснодарцев, которые традиционно уверенно играют против «Ахмата» на своем стадионе.

Личные встречи
Побед - 18 (49%)
Ничьих - 6 (16%)
Побед - 13 (35%)
51
Забитых мячей
42
1.38
В среднем за матч
1.14
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 3
15.10.2022
Ахмат
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
03.06.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
0 : 1
04.04.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
04.10.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
3 : 1
19.04.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
3 : 0
02.10.2024
Краснодар
Россия. Кубок, 2 тур
Краснодар
1 : 0
15.08.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 1
21.07.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
0 : 1
04.05.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
16.09.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
03.06.2023
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
0 : 3
15.03.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 3
15.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
21.05.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
0 : 2
18.09.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0 : 5
03.04.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2 : 0
31.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4 : 0
22.07.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
14.07.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 1
24.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
21.10.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 2
03.12.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2 : 3
10.08.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2 : 1
01.12.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
4 : 0
08.08.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 1
16.04.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
01.03.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1 : 1
27.09.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
30.11.2014
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
27.10.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Краснодар
3 : 2
25.11.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0 : 1
21.09.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Краснодар
3 : 0
19.11.2012
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
30.07.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Ахмат
0 : 1
22.04.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Краснодар
1 : 3
10.03.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 0
05.11.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
0 : 2
22.06.2011
Ахмат
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Прогноз на победителя

Учитывая мощную атаку «Краснодара», его домашнюю серию и историческое преимущество над «Ахматом», мы прогнозируем победу хозяев с разницей минимум в один мяч. «Краснодар» забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должен использовать уязвимости обороны гостей. «Ахмат» способен отличиться, но его атакующий потенциал вряд ли перекроет давление хозяев на своем поле. Рекомендуем ставку на победу «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 5 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет канал Матч Премьер.

«Краснодар» – «Ахмат»: кто победит в матче 1 тура Пути РПЛ Кубка России 2026

2.12
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Ахмат Краснодар
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