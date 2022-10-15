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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 15 октября 2022
Краснодар
15.10.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Ахмат
31'
Э. Сперцян
55'
М. Баньяц
20'
Б. Бериша (П)
34'
А. Тимофеев
90+5'
И. Олейников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ахмат
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
И. Олейников
90'
+3
Желтая карточка
И. Олейников
Желтая карточка
Н. Кривцов
90'
+1
Замена
С. Петров
️️️️
М. Баньяц
82'
75'
Желтая карточка
В. Камилов
65'
Желтая карточка
Л. Садулаев
ГОЛ! 2:2!
М. Баньяц
Пас отдал
И. Ахметов
55'
54'
Желтая карточка
А. Тимофеев
46'
Замена
М. Конате
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
Е. Харин
️️️️
В. Карапузов
45'
Желтая карточка
В. Карапузов
Желтая карточка
М. Баньяц
38'
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Тимофеев
Пас отдал
И. Олейников
ГОЛ! 1:1!
Э. Сперцян
Пас отдал
И. Ахметов
31'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
0
Антон Швец
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
19
Иван Олейников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-2-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Литвинов
4
Бородин
82
Волков
7
Баньяц
97
Ахметов
8
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
6
Олусегун
4-2-2-2
88
Шелия
4
Быстров
0
Швец
94
Тимофеев
8
Богосавац
7
Садулаев
18
Камилов
17
Карапузов
7
Бериша
19
Олейников
98
Ильин
7
Баньяц
98
Петров
98
Петров
7
Баньяц
17
Карапузов
59
Харин
59
Харин
17
Карапузов
98
Ильин
13
Конате
13
Конате
98
Ильин
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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