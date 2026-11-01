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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: онлайн-трансляция 07 ноября 2026
Краснодар
07.11.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
- : -
Не начался
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Коэффициенты
Букмекер
П1
Х
П2
2.14
3.6
3.4
2.13
3.6
3.35
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
53
Александр Черников
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
10
Иван Обляков
ЦП
31
Матвей Кисляк
ЦП
19
Иван Олейников
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
4-5-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
17
Пальцев
47
Уткин
11
Батчи
53
Черников
6
Ленини
18
Кристиан
9
Кордоба
3-2-3-2
39
Бориско
90
Лукин
23
Абдулкадыров
79
Данилов
21
Аззи
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
19
Олейников
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
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Краснодар
ЦСКА
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Валентин Пальцев
0%
Кристиан
0%
Даниил Уткин
0%
Жоау Батчи
0%
Александр Черников
0%
Кевин Ленини
0%
Джон Кордоба
0%
Показать всех игроков
Максим Бориско
0%
Данил Круговой
0%
Матвей Лукин
0%
Джамалутдин Абдулкадыров
0%
Кирилл Данилов
0%
Мохамед Аззи
0%
Иван Обляков
0%
Матвей Кисляк
0%
Иван Олейников
0%
Кирилл Глебов
0%
Тамерлан Мусаев
0%
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Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
- : -
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
- : -
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
14.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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2
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15:29
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