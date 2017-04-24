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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Жубал
€ 1,50 млн
Жубал
Краснодар
29 августа 1993 (33)
#5 | Защитник
190 см
Бразилия
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Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Фото
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
9 сентября
5
Фото
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
7 сентября
2
Фото
«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
29 августа
65
Фото
«Краснодар» показал клубный логотип с отсылкой на чудо-гол Жубала
24 августа
1
Видео
Жубал из «Краснодара» прокомментировал свой гол через себя
23 августа
2
Видео
Реакция Генича на чудо-гол Жубала
23 августа
4
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
20 августа
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
3 августа
1
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
24 апреля
17
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ
6 февраля
11
Названа позиция, которую зимой хочет усилить «Краснодар»
1 января
1
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
2025.12.13 18:33
Агенты защитника «Краснодара» высказались о его возможном уходе
2025.12.03 08:01
Игроком «Краснодара» заинтересовались клубы из Бразилии и Японии
2025.12.01 08:16
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
2025.09.21 21:47
8
Жубал: «В матче с ЦСКА судья был против «Краснодара»
2025.09.07 09:45
1
Новичок «Краснодара» в шоке от базы «Краснодара»: «Такого нет ни у одного клуба»
2025.07.30 09:53
9
Фото
«Краснодар» объявил о первом трансфере после чемпионства
2025.05.28 12:04
19
Агенты Жубала прокомментировали возможный трансфер в «Краснодар»
2025.05.27 10:47
Фото
Капитан «Осера» посетит матч с «Динамо» перед подписанием контракта с «Краснодаром»
2025.05.24 09:11
2
Главные новости
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
1
Фото
Игрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
1
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
3
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
2
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