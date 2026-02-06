РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ

РПЛ сообщила, что все игроки, получившие красные карточки в матчах 1-го тура Зимнего кубка РПЛ, смогут выйти на поле во 2-м туре.
«Дисквалификация Мойзеса на WINLINE Зимнем кубке РПЛ отменена ❌
Решение принято с учeтом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в кубке против «Динамо».
Об удалeнных за вторые жeлтые карточки ⬇️
Согласно регламенту WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026, оргкомитет турнира применяет санкции к участникам в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС и УЕФА, но за исключением случаев, когда футболист удалeн с правом замены (вторая жeлтая карточка в матче, прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол).
Таким образом, удалeнные в первом туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал, Степан Садчиков (оба – «Краснодар») могут сыграть во втором туре», – говорится в сообщении.
- Во 2-м туре 6 февраля матч ЦСКА – «Динамо» начнется в 15:00 мск, игра «Краснодар» – «Зенит» – в 19:15 мск.
- В 1-м туре «Зенит» победил «Динамо» (2:1), а ЦСКА закончил ничьей и выигрышем по пенальти встречу с «Краснодаром» (2:2, по пенальти 5:4).