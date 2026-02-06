Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ

Сегодня, 13:02
11

РПЛ сообщила, что все игроки, получившие красные карточки в матчах 1-го тура Зимнего кубка РПЛ, смогут выйти на поле во 2-м туре.

«Дисквалификация Мойзеса на WINLINE Зимнем кубке РПЛ отменена

Решение принято с учeтом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в кубке против «Динамо».

Об удалeнных за вторые жeлтые карточки ⬇️

Согласно регламенту WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026, оргкомитет турнира применяет санкции к участникам в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС и УЕФА, но за исключением случаев, когда футболист удалeн с правом замены (вторая жeлтая карточка в матче, прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол).

Таким образом, удалeнные в первом туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал, Степан Садчиков (оба – «Краснодар») могут сыграть во втором туре», – говорится в сообщении.

  • Во 2-м туре 6 февраля матч ЦСКА – «Динамо» начнется в 15:00 мск, игра «Краснодар»«Зенит» – в 19:15 мск.
  • В 1-м туре «Зенит» победил «Динамо» (2:1), а ЦСКА закончил ничьей и выигрышем по пенальти встречу с «Краснодаром» (2:2, по пенальти 5:4).

Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо ЦСКА Зенит Осипенко Максим Жубал Мойзес Садчиков Степан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1770372742
Зачем тогда вообще красные и желтые на этом псевдо-турнире?
Ответить
Император Бомжей
1770372994
Вообще бред полный))) Турнир подготовительный, официального статуса не имеет, типо желтые и красные должны были учитываться в турнире, а к примеру голы нет!
Ответить
NewLife
1770374879
Самодуры и враги футбола.
Ответить
Shak71
1770374927
Да его почти за каждую игру дисквалить надо - постоянно орет че-то, машет - почти как и все бразилы - грязнушник на поле! Полнейшее неуважение к соперникам...
Ответить
NewLife
1770374966
Предлагаю заменить желтые карточки поцелуем в попку жертвы, а красные карточки отсосом у судьи))
Ответить
bset
1770378253
А с учетом товарищеского статуса турнира, Мойзес не хочет прямые красные перестать получать?
Ответить
rash1959
1770380328
каков турнирчик, таковы и правила
Ответить
4ekucT911
1770381917
хахахаха это же зимний кубок, из-за этого турнира из городка на речке вонючке звонить не будут и ножками топать тоже, поэтому можно себе позволить отменить и потом в сезоне сказать, что мы отменяли в сраном кубке)))
Ответить
Дубина
1770382945
Газпрому значит так нужно..
Ответить
Главные новости
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
21:10
3
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
21:09
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
20:57
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
20:38
5
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
20:03
2
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
19:53
7
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
19:30
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
19:14
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
18:58
9
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
18:25
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
17:06
1
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
17:05
2
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026
14:03
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ
13:02
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
Вчера, 09:49
Где смотреть матч «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
Вчера, 09:47
Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»
4 февраля
44
«Было слишком горячо»: Агкацев – о матче с ЦСКА
4 февраля
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
3 февраля
12
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА
3 февраля
9
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
3 февраля
Обзор матча ЦСКА – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
3 февраля
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями
3 февраля
22
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
3 февраля
10
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
3 февраля
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 3 февраля 2026
3 февраля
ВидеоАршавина окатили холодной водой в прямом эфире
3 февраля
1
ВидеоДебютный ассист Джона Джона за «Зенит»
3 февраля
1
Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»
3 февраля
1
ВидеоПоявилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»
3 февраля
50
«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых
3 февраля
4
Зимний кубок РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче, закончившемся дракой
3 февраля
17
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
3 февраля
Джон Джон покинет расположение «Зенита»
3 февраля
21
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 3 февраля 2026
3 февраля
1
ФотоПредставлены трофей и мяч Зимнего кубка РПЛ
3 февраля
6
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника
3 февраля
3
Радимов назвал фаворита Зимнего кубка РПЛ
3 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 