Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, по пенальти 3:4).
«Хорошая игра. Видно, что на сегодняшний день команды не хватает на 90 минут. Есть определенные моменты в связи с сыгранностью в защите. Оборона смотрится не так надежно, как бы хотелось. Но это как раз та пища, которую мы ждем от таких матчей. Создавали достаточно моментов, но реализация… Не хватает свежести и легкости.
Педро молодец, вырос в зрелого игрока, он один из лидеров нашей команды, мастер и универсальный игрок. Играет надежно, понимает позицию», – сказал Семак.
- Голы у «Зенита» забили Вендел на 43-й минуте и Дуглас Сантос на 90+1-й. У ЦСКА отличились Кирилл Глебов на 9-й и ЖоаоЖоао Виктор на 49-й.
- «Зенит» лишился звания действующего победителя Зимнего кубка РПЛ и закончил турнир с 4 очками в активе. ЦСКА сейчас вышел на 1-е место с 5 очками.
Источник: «Матч ТВ»