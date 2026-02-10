Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, по пенальти 3:4).

«Хорошая игра. Видно, что на сегодняшний день команды не хватает на 90 минут. Есть определенные моменты в связи с сыгранностью в защите. Оборона смотрится не так надежно, как бы хотелось. Но это как раз та пища, которую мы ждем от таких матчей. Создавали достаточно моментов, но реализация… Не хватает свежести и легкости.

Педро молодец, вырос в зрелого игрока, он один из лидеров нашей команды, мастер и универсальный игрок. Играет надежно, понимает позицию», – сказал Семак.