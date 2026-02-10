Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини порассуждал об игре армейцев по итогам матча с «Зенитом».
- Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.
- ЦСКА победил в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«У команды есть четкое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна.
Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют. Сейчас нам предстоит большая психологическая работа, иногда команда не работает вместе, нужно больше коммуницировать.
Молодым ребятам тоже нужно поднимать уровень. Я знаю, что мы много просим, но нам нужно больше», – сказал Челестини.
Источник: «Матч ТВ»