Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини порассуждал об игре армейцев по итогам матча с «Зенитом».

Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

ЦСКА победил в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«У команды есть четкое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна.

Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют. Сейчас нам предстоит большая психологическая работа, иногда команда не работает вместе, нужно больше коммуницировать.

Молодым ребятам тоже нужно поднимать уровень. Я знаю, что мы много просим, но нам нужно больше», – сказал Челестини.