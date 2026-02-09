Введите ваш ник на сайте
  • Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра

Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра

Сегодня, 09:39

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выказался о графике товарищеских матчей.

– Команде предстоят два матча меньше чем за сутки. Расскажите о том, как команда сегодня готовится к этому.

– Вчера у нас был отчасти восстановительный день, дозированные нагрузки. Те, кто играл больше, восстанавливались, а те, кто играл меньше, провели полноценную тренировку. Сегодня уже все работали в общей группе. Мы рады, что игроки проходят сборы без повреждений, все готовы, рвутся в бой.

Несмотря на то, что тяжело, мы проводим по две тренировки в день. Скоро мы определим, кто сколько времени получит в этих двух играх. Постараемся сделать так, чтобы ребята побольше поиграли и, естественно, получили нужную нам нагрузку.

– В эти два дня у тренерского штаба, наверное, напряженное будет состояние из-за плотности матчей?

– Один из клубов попросил сделать матч пораньше, потому что им надо добираться до Москвы. Ясно, какой это клуб, но мы всегда стараемся идти навстречу. В целом это и для нас хорошо, и для ребят, потому что потом наступают выходные между вторым и третьим сбором. Завтра спокойно сыграем – я думаю, этот матч станет хорошей нагрузкой – вместо вечерней тренировки. То же самое будет на следующий день с утра, а потом распустим игроков на три дня, чтобы ребята смогли отдохнуть и с семьями время провести.

  • Сегодня в 15:00 мск «Зенит» сыграет в ОАЭ с узбекистанским «Динамо».
  • Завтра, 10 февраля, в 10:00 мск «Зенит» встретится на Зимнем кубке РПЛ с ЦСКА.
  • Затем москвичи улетят домой на выходные.

Еще по теме:
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота 3
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении 4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара» 4
Источник: официальный сайт «Зенита»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
  • Читайте нас: 