  Орлов прокомментировал последнее место «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ

Орлов прокомментировал последнее место «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ

12 февраля, 23:57
1

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от участия «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ.

  • Петербуржцы победили «Динамо» (2:1), разгромно проиграли «Краснодару» (0:3) и уступили ЦСКА по пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
  • Они стали худшей командой турнира, заняв 4-е место.

«Зенит» занял последнее место на Зимнем кубке РПЛ. Насторожил не столько результат, сколько игра.

Питерцы провели разные по качеству матчи на этом турнире. Если против «Динамо» смотрелись неплохо, то в игре с «Краснодаром», откровенно говоря, разочаровали.

Возможно, сказалось то, что незадолго до поединка с «быками», утром, «Зенит» провел тренировку – то есть футболисты вышли на матч под нагрузками.

Но я не увидел у подопечных Сергея Семака какого-то рвения в этой встрече! Как же так? Это же твоя репутация, твой рейтинг! Ты должен бороться в каждом матче, независимо от его характера.

Неслучайно Семак после финального свистка не исключил, что кто-то из выходивших на поле «Зенит» покинет», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770940517
не последнее а первое с конца ! всему вас учить надо))
Ответить
