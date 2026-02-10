Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром».

Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Динамовцы выиграли со счетом 1:0.

Им не хватило одного гола, чтобы победить в турнире.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Такие матчи выходят за рамки товарищеских. Выходят амбициозные спортсмены, которые хотят победить. Карточки – нормальное явление, так как никто не хочет уступать.

В конце матча я сказал Расулову идти вперед, понимали, что нам нужно победить с разницей в два мяча, чтобы выиграть турнир. Если бы это было в чемпионате, такого бы не было.

Всегда принципиально победить. Думаю, что ни один тренер не будет настраивать команду на то, чтобы просто выйти и поиграть на поле», – сказал Гусев.