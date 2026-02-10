Введите ваш ник на сайте
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ

Сегодня, 19:07
1

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • Динамовцы выиграли со счетом 1:0.
  • Им не хватило одного гола, чтобы победить в турнире.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Такие матчи выходят за рамки товарищеских. Выходят амбициозные спортсмены, которые хотят победить. Карточки – нормальное явление, так как никто не хочет уступать.

В конце матча я сказал Расулову идти вперед, понимали, что нам нужно победить с разницей в два мяча, чтобы выиграть турнир. Если бы это было в чемпионате, такого бы не было.

Всегда принципиально победить. Думаю, что ни один тренер не будет настраивать команду на то, чтобы просто выйти и поиграть на поле», – сказал Гусев.

Источник: «Матч ТВ»
FWSPM
1770740128
ну вобще по хорошему динамо должны были получить первое место но видимо проклятие на века))
Ответить
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
20:44
4
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
20:33
1
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
20:20
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
19:33
16
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
19:16
2
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
19:07
1
ЦСКА объявил об уходе защитника
18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
18:38
13
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
18:17
2
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
34
