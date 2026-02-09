Введите ваш ник на сайте
  Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»

Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»

Сегодня, 18:24
2

Президент РПЛ Александр Алаев признал, что проведение Зимнего кубка лиги было под угрозой срыва.

По его словам, турнир в Абу‑Даби (ОАЭ) мог не состояться по экономическим причинам.

«Недели три назад я готовил речь для журналистов, почему турнир не состоится. Еще накануне Нового года мы обсуждали, пройдет ли данный кубок. Текущая экономическая реальность бросает новые вызовы. Были объективные причины, почему турнир мог не состояться.

Хотел бы сказать спасибо «Газпром‑Медиа», что это мероприятие все-таки состоялось, клубам и их руководителям. Я всегда говорю, что любой контрольный матч важен, но если он сопровожден турнирной мотивацией, это меняет дело.

Это по‑настоящему большой турнир: красные карточки, матчи, приближенные к официальным. Спасибо всем партнерам, благодаря которым кубок состоялся», – сказал Алаев.

  • В Зимнем кубке РПЛ участвуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.
  • Он продлится до 10 февраля.

Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Алаев Александр
рылы
1770652298
дезеувы из правительства, чтобы спонсировать то, что сейчас происходит, ничего умнее не придумали (кроме утильсбора), где ещё найти денег - поэтому повысили налоги для букмекеров в 60 раз. естественно, при таком раскладе винлайн при*уел и дал заднюю, чтобы не спонсировать зимний кубок. не по карману уже даже им. неизвестно, с кем пришлось договариваться, делить расходы, чтобы тянуть лямку. но сократили число участников с 6 до 4. хряков, как наиболее мусорную и никому не интересную команду, решили даже не звать.
Ответить
Mirak92
1770652837
К товарнякам прибавить название! и уаля, ресурс отмывания денег готов. Россия щедрая душа
Ответить
