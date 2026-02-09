Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»

Президент РПЛ Александр Алаев признал, что проведение Зимнего кубка лиги было под угрозой срыва.

По его словам, турнир в Абу‑Даби (ОАЭ) мог не состояться по экономическим причинам.

«Недели три назад я готовил речь для журналистов, почему турнир не состоится. Еще накануне Нового года мы обсуждали, пройдет ли данный кубок. Текущая экономическая реальность бросает новые вызовы. Были объективные причины, почему турнир мог не состояться.

Хотел бы сказать спасибо «Газпром‑Медиа», что это мероприятие все-таки состоялось, клубам и их руководителям. Я всегда говорю, что любой контрольный матч важен, но если он сопровожден турнирной мотивацией, это меняет дело.

Это по‑настоящему большой турнир: красные карточки, матчи, приближенные к официальным. Спасибо всем партнерам, благодаря которым кубок состоялся», – сказал Алаев.