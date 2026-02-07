Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»

Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»

Вчера, 22:35
3

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о результате матча «Краснодар» – «Зенит».

«Обращать внимание на результаты товарищеских матчей точно не стоит с точки зрения прогнозов и выступления в сезоне. Но конкретно в моменте «Краснодар» показал шикарную готовность и прекрасный футбол.

«Зенит» тоже временами смотрелся неплохо. Но результат запоминается в моменте. Нужно понимать, что Семак не играл на результат. Если бы ему нужно было не проиграть во что бы то не стало, он бы не стал менять всю команду и выпускать молодых ребят.

С точки зрения «Краснодара» было видно, насколько «Зенит» для них серьезный раздражитель. По таблице там есть и другие команды, но было видно, что «Зенит» для них основной и серьезный соперник.

К продолжению чемпионской гонки они готовы, это радует, значит, нас ждет очень интересная весенняя часть сезона», – заявил Черданцев.

Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Зенит Краснодар Черданцев Георгий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770493794
лизнул бом.жарню Гоша, молодец... теперь хозяин даст пятак на опохмел )))
Ответить
life85
1770495489
лизун-сосун !
Ответить
шахта Заполярная
1770497404
Дурилка пельменная, быки вас молодыми пацанами изнасиловали.
Ответить
