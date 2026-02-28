Мостовой «по-футбольному» разобрал отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Александр Мостовой проанализировал спорный эпизод в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Есть такое выражение – «по-футбольному». Так вот, по-футбольному это чистый гол.

Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол.

Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, – как вне игры определили. По шнурку или по шипу?

Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья.

Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч – дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но...