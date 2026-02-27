Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака

27 февраля, 21:31
196

«Зенит» в 19-м туре чемпионата России победил «Балтику». Единственный гол петербуржцев забил бразильский нападающий Луис Энрике.

Во втором тайме «Балтика» забила мяч после углового, но взятие ворот отменил главный судья Алексей Сухой после просмотра видео. Он увидел пассивный офсайд у нападающего калининградцев Брайана Хиля.

Добытые три очка позволили «Зениту» подняться на первое место, опередив как минимум до завтра «Краснодар». Краснодарцы в 19-м туре примут «Ростов».

«Балтика» остается на пятом месте. Отрыв от идущего на шестой позиции «Спартака» составляет шесть очков. Москвичи 1 марта проведут встречу против «Сочи».

«Зенит» проводит 100-й сезон. Главный тренер команды Сергей Семак в день матча празднует 50-летие.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Зенит - Балтика - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Л. Энрике, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Семак Сергей
Cleaner
1772226033
СТЫДНО за Зенит российского футбола...((((((((((((((((((
Ответить
рылы
1772226228
позор! позор-позор! стыд! тарасофка! визги! гы-гы)
Ответить
Kollljan
1772249013
Победа чистая. К зениту вопросов нет. К судейству тоже. Есть правила и их трактовки. Это работа судей. Работа футболистов - играть.
Ответить
_Sasha_
1772255087
Даже болелы Зенита, хотят написать Зенит позор российского футбола!
Ответить
evgevg13
1772258077
Зенит в этом году выиграет чемпионат однозначно. И получит навечный титул: "САМЫЙ ПОЗОРНЫЙ ЧЕМПИОН ВО ВЕКИ ВЕКОВ" Адекватные болельщики меня поймут. А визги неадекватов как нибудь перенесу.
Ответить
Oldtrafford83
1772258763
Не ЗПРФ, а ЗПРФЭФИЩЕЕЕЕ)))
Ответить
Чилим.
1772258942
Тухлятина продолжается. Судьишки чертят линии, как им заблагорассудится. Везде гнить и продажность. А потом выйдем на мировую арену и начнём проигрывать самым отстойным командам. Там то толстосум купить никого не сможет. А Балтику хочу поздравить с хорошей игрой. Молодцы!
Ответить
FROLL007
1772265225
С победой Зенит. С заслуженной, правда волидольной победой. Гыгыгы
Ответить
Ивантеевец
1772267626
В "культурной" столице пора вычеркивать из словарей и убирать из речи такие слова как "совесть, честь, спортивный принцип и т.д.". На свое очередное 100-летие заодно и логотип клуба смените на навозную кучу и восседающего над ней Мюлера.
Ответить
ishelonin
1772297149
ЗПРФ тянут за уши лишь бы юбилей не просрать)))
Ответить
  • Читайте нас: 