РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака

«Зенит» в 19-м туре чемпионата России победил «Балтику». Единственный гол петербуржцев забил бразильский нападающий Луис Энрике.

Во втором тайме «Балтика» забила мяч после углового, но взятие ворот отменил главный судья Алексей Сухой после просмотра видео. Он увидел пассивный офсайд у нападающего калининградцев Брайана Хиля.

Добытые три очка позволили «Зениту» подняться на первое место, опередив как минимум до завтра «Краснодар». Краснодарцы в 19-м туре примут «Ростов».

«Балтика» остается на пятом месте. Отрыв от идущего на шестой позиции «Спартака» составляет шесть очков. Москвичи 1 марта проведут встречу против «Сочи».

«Зенит» проводит 100-й сезон. Главный тренер команды Сергей Семак в день матча празднует 50-летие.