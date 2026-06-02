Мусаев ответил, сколько летних трансферов будет у «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

Уже согласован переход крайнего защитника Ильи Вахании из «Ростова».

«Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав.

Если же кто-то из основных игроков уйдeт, соответственно, это потянет за собой ещe приобретения.

На данный момент о предложениях нашим лидерам мне ничего не известно. Поэтому прямо сейчас мы нацелены на два трансфера», – заявил Мусаев.