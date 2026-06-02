Мусаев ответил, сколько летних трансферов будет у «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
- Уже согласован переход крайнего защитника Ильи Вахании из «Ростова».
«Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав.
Если же кто-то из основных игроков уйдeт, соответственно, это потянет за собой ещe приобретения.
На данный момент о предложениях нашим лидерам мне ничего не известно. Поэтому прямо сейчас мы нацелены на два трансфера», – заявил Мусаев.
- Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
- Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
- В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.
Источник: «Чемпионат»