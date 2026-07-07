4 игрока покинули «Оренбург»

Полузащитник Павел Горелов перешел из «Оренбурга» в «Ротор».

Волгоградцы подписали с 23-летним игроком контракт на 3 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 230 тысяч евро.

Горелов перешел в «Оренбург» в сентябре прошлого года из «Черноморца».

В сезоне-2025/26 он сыграл за новороссийцев в 7 встречах, а в составе «Оренбурга» провел 8 матчей.

Также из «Оренбурга» в «Ротор» перешел вингер Ацамаз Ревазов.

У 21-летнего воспитанника «Краснодара» истек срок контракта с клубом РПЛ. Последние полгода он провел в «КАМАЗе» на правах аренды.

За клуб из Набережных Челнов Ревазов провел 11 встреч.

В «Оренбурге» он сыграл в 18 матчах, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

«КАМАЗ» взял в аренду у «Оренбурга» 23-летнего нападающего Ивана Гулько.

В этом году он провел за «Оренбург-2» 8 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Ранее «Оренбург» также отдавал Гулько в аренду в «Калугу», «Тюмень», «Иртыш» и «Славию-Мозырь».

Также «Оренбург» отдал в аренду в «Динамо Вл» 21-летнего нападающего Даниила Анциперова. Клуб из Владивостока взял форварда на полгода.

В этом году Анциперов выступал на правах аренды в «Черноморце», где провел 5 матчей.