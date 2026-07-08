«Зениту» предрекли чемпионство уже в первом круге, если команду возглавит Карпин

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил работу главного тренера Валерия Карпина в «Динамо».

– Был ли ты удивлен, что у Карпина не получилось в «Динамо»? Почему, на твой взгляд, так произошло?

– Да, если честно, я был очень удивлен. Предполагал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я не раз говорил: дай Георгиевичу «Зенит» – стал бы чемпионом уже в первом круге.

Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят – все равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ.