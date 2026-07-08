Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зениту» предрекли чемпионство уже в первом круге, если команду возглавит Карпин

«Зениту» предрекли чемпионство уже в первом круге, если команду возглавит Карпин

8 июля, 10:40
19

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил работу главного тренера Валерия Карпина в «Динамо».

– Был ли ты удивлен, что у Карпина не получилось в «Динамо»? Почему, на твой взгляд, так произошло?

– Да, если честно, я был очень удивлен. Предполагал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я не раз говорил: дай Георгиевичу «Зенит» – стал бы чемпионом уже в первом круге.

Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят – все равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ.

  • Карпин был главным тренером «Динамо» в первой части сезона-2025/26.
  • Он оставил клуб на 10-м месте в турнирной таблице.
  • Вместо него команду возглавил Ролан Гусев.

Еще по теме:
«Было большое давление, было много лишних мыслей»: игрок «Динамо» – о работе с Карпиным 1
Игрок «Динамо» рассказал о напряженной атмосфере в «Динамо» при Карпине 3
Бителло заявил, что Карпин работал против «Динамо» 15
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Песьяков Сергей Карпин Валерий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1783498950
Нашли у кого спросить...
Ответить
Semenycch
1783499392
Чего? Песьяков, ты вообще идиот? Вся страна видит как это существо работало в Спартаке, Ростове, Динамо, а сейчас разваливает сборную!
Ответить
Бумбраш
1783499555
Требования у Валеры жёсткие,сахар забрал,вот и взбрыкнули ногомячеры и слили тренера
Ответить
vvv123
1783500207
Что Семак, что Карпин, Гусев - одно фуфло, которое интересуют только бабки. Сами же - ноль без палочки!
Ответить
Цугундeр
1783500389
))) "Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ." Так ты был (внутри Ростова),только дружбу с Валерой принял за признание "мастерства". Гуляй теперь, пока не надоело.)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1783500647
Слабенький тренеришка. Чувствуется прошлое в свинарне. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1783501729
Зенит так бы точно через год стал чемпионом... Первой лиги
Ответить
evgevg13
1783502026
Дай Зенит с его ресурсами даже не тренеру и на 90 процентов будет чемпионство. Но вот при Карпине... большой вопрос. Но в первой десятке будет точно.
Ответить
DeStar
1783505746
при уважении к Карпину ,к которому у меня личного негатива нет. По моему мнению он такой же тренер как и я, только опыта больше естественно, но он ему ничего не дает. может "сильно раньше" было как-то по другому, но что я вижу последние годы, это просто ни о чем, либо еще хуже дела идут по игре с ним, либо никакого роста.
Ответить
СПОРТ 21 века
1783509082
Нужно читать между строк. Песьяков говорит то, что хочет слышать пресса. А по факту он имел ввиду другое: если поставить Карпина, чемпионство Зенит потеряет на долгие годы. Кто это место займёт? Например, ростеховская Балтика.
Ответить
Главные новости
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
1
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
4
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
10
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
6
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
7
Все новости
Все новости
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
6
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
2
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
7
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
5
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
5
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
1
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
5
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
11:38
12
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»
11:25
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+