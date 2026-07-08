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  • Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана

Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана

8 июля, 09:50
2

Агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин назвал российские клубы, которые интересовались футболистом из Узбекистана.

– Весной я разговаривал с Юрием Семиным, и тот удивлялся, как российские скауты могли не разглядеть в бывшем СССР такой талант.

– Разглядели, просто сам Кодыр не выбрал РПЛ. Кроме «Сочи», о чем я знаю точно, его еще хотела «Алания», ее тогдашний спортивный директор Тимур Демуров. Он много игроков из Узбекистана разглядел.

– Но они хотели Хусанова, когда тот уже играл в минском «Энергетике-БГУ». Но уже не в Узбекистане.

– А тогда его никто не знал. Он уехал в Белоруссию, когда ему было 17 лет, он даже в дубле «Бунедкора» еще не играл. И он с самого начала мечтал о Европе. Думаю, если бы его даже в тот момент захотел какой-то из российских клубов, Кодыр бы сказал нет. Молодые игроки из Узбекистана сейчас не стремятся в российский чемпионат – в том числе из-за изоляции. Те, кто ставит высокие цели, стараются сразу ехать в Европу.

  • Хусанов перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.
  • Он подписал с английским клубом контракт до 2029 года.
  • В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 21 матч в АПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Манчестер Сити Сочи Алания Хусанов Абдукодир
Комментарии (2)
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aldo conte
1783495427
А зачем ему ехать в Россию? Приедет, возможно, в конце карьеры доигрывать, как делали многие европейские футболисты.
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