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  • Мостовой ответил Мусаеву: «У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове»

Мостовой ответил Мусаеву: «У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове»

2 июня, 16:45
8

Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в его адрес.

  • Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
  • Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

«То, что Мурад Мусаев – нефутбольный человек, не значит, что он плохой. Так же, как и Леонид Слуцкий, Михаил Галактионов, Гильермо Абаскаль. Я с ними не знаком лично, но допускаю, что они вполне нормальные люди.

А то, что они никогда не играли в футбол, – это просто факт, который, по моему личному мнению, делает их нефутбольными людьми.

Это не вина Мусаева, не вина Слуцкого, не вина Галактионова, не вина Абаскаля. Просто судьба их не наградила, к сожалению, как и многих, возможностью пройти карьеру игрока.

Просто я не могу понять, что эти люди сделали для того, чтобы попасть в большой футбол? Сидели книжки читали и пирожки кушали с горячим чаем, пока у меня были бессонные ночи и я грыз землю на протяжении 20 лет. У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове.

Ну и как я могу считать их футбольными людьми? Просто кто‑то футбол заслужил своей работой, а кто‑то попал в футбол волею судьбы. Вот и все. Больше мне комментировать слова Мурада никак не хочется», – заявил Мостовой.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (8)
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NewLife
1780408417
Просто почаще смотри на тАбло😀
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рылы
1780409557
слуцкий, конечно, очень виноват, что, будучи футболистом, получил травму, несовместимую с футболом, но остался верен выбранной с детства профессии. а мог бы в грузчики пойти, да?
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sochi-2013
1780410953
Народная мудрость гласит: Дураку стеклянный х(рен) до обеда. «Дай дураку стеклянный [хрен], он и [хрен] разобьет, и руки порежет».
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trener7
1780411024
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
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DoctorWatson
1780411772
Уберите этого шута🤮
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Интерес
1780423345
Но ногах операций больше, чем извилин в головном мозгу.
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Psih86
1780459976
Считаю, что Мостовой не футбольный человек, ну играл он когда-то в футбол и что ? Сейчас чем он занимается, ничем, получается, что не футбольный;)
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bashnat013
1780469398
Что доказывает умственное развитие ! Техничные игроки успевают ноги убирать!!!А кому не дано не дано не где !
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