Мостовой ответил Мусаеву: «У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове»

Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в его адрес.

Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».

Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

«То, что Мурад Мусаев – нефутбольный человек, не значит, что он плохой. Так же, как и Леонид Слуцкий, Михаил Галактионов, Гильермо Абаскаль. Я с ними не знаком лично, но допускаю, что они вполне нормальные люди.

А то, что они никогда не играли в футбол, – это просто факт, который, по моему личному мнению, делает их нефутбольными людьми.

Это не вина Мусаева, не вина Слуцкого, не вина Галактионова, не вина Абаскаля. Просто судьба их не наградила, к сожалению, как и многих, возможностью пройти карьеру игрока.

Просто я не могу понять, что эти люди сделали для того, чтобы попасть в большой футбол? Сидели книжки читали и пирожки кушали с горячим чаем, пока у меня были бессонные ночи и я грыз землю на протяжении 20 лет. У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове.

Ну и как я могу считать их футбольными людьми? Просто кто‑то футбол заслужил своей работой, а кто‑то попал в футбол волею судьбы. Вот и все. Больше мне комментировать слова Мурада никак не хочется», – заявил Мостовой.