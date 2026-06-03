Бразильский клуб хочет выкупить игрока РПЛ и перепродать его в АПЛ вдвое дороже

Стало известно, почему «Гремио» стремится вернуть из «Динамо» полузащитника Бителло.

Сообщалось, что обратный трансфер возможен за 16 миллионов евро.

По информации Zero Hora, «Гремио» хочет выкупить Бителло и перепродать его в клуб АПЛ за 30 миллионов евро.

Англичане заинтересованы в хавбеке, но не могут забрать его напрямую из России из-за санкций.