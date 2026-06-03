Бразильский клуб хочет выкупить игрока РПЛ и перепродать его в АПЛ вдвое дороже

Стало известно, почему «Гремио» стремится вернуть из «Динамо» полузащитника Бителло.
Сообщалось, что обратный трансфер возможен за 16 миллионов евро.
По информации Zero Hora, «Гремио» хочет выкупить Бителло и перепродать его в клуб АПЛ за 30 миллионов евро.
Англичане заинтересованы в хавбеке, но не могут забрать его напрямую из России из-за санкций.
- 26-летний Бителло в прошедшем сезоне забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с динамовцами рассчитан до 2031 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
Источник: Zero Hora