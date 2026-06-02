Генич назвал самого недооцененного комментатора

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе некоторых коллег.
– С кем бы вы предпочли больше никогда не выходить вместе в эфир?
– Пожалуй, на этот вопрос отвечать не буду. Скажу лучше, с кем мне, наоборот, гиперкомфортно.
Это Сергей Дурасов. Он будто я, только гораздо моложе. Такой же весeлый, динамичный, азартный.
– Кого можете назвать самым недооценeнным на сегодняшний день телевизионным журналистом?
– Степана Манакова. У него сумасшедший потенциал, потрясающая вовлечeнность и насмотренность, отличное понимание футбола, правильная интонационная подача, голос хорошо ложится на слух.
Мне очень нравится всe, что он делает.
Источник: «Советский спорт»