Генич назвал самого недооцененного комментатора

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе некоторых коллег.

– С кем бы вы предпочли больше никогда не выходить вместе в эфир?

– Пожалуй, на этот вопрос отвечать не буду. Скажу лучше, с кем мне, наоборот, гиперкомфортно.

Это Сергей Дурасов. Он будто я, только гораздо моложе. Такой же весeлый, динамичный, азартный.

– Кого можете назвать самым недооценeнным на сегодняшний день телевизионным журналистом?

– Степана Манакова. У него сумасшедший потенциал, потрясающая вовлечeнность и насмотренность, отличное понимание футбола, правильная интонационная подача, голос хорошо ложится на слух.

Мне очень нравится всe, что он делает.